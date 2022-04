Sorpreso a spacciare hashish, arrestato un 22enne tunisino

Continuano nell' Empolese i servizi di controllo straordinario del territorio svolti dagli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, volti al presidio della zona della Stazione di Empoli e del Viale Buozzi, finalizzati al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi veniva controllato dalla volante del Commissariato di Empoli, mentre si trovava su di una panchina in Piazza Farinata degli Uberti, un cittadino tunisino, privo di documenti e non in regola con il permesso di soggiorno. Accompagnato in Commissariato, veniva identificato dagli agenti, che accertavano che il soggetto, un cittadino tunisino di anni 48, era da ricercare perché colpito da un ordine di carcerazione di anni 3 e mesi 6 di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio. Pertanto, al termine degli accertamenti, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Sollicciano a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Circa i controlli effettuati sia ieri, ma anche nei giorni scorsi, precedenti le festività pasquali, dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, inviate ad Empoli su disposizione del Questore di Firenze, sono state identificate e controllate oltre 300 persone. e oltre 100 autoveicoli.

I controlli sono stati svolti nella zona della Stazione e nei parchi cittadini. In particolare, in Piazza Matteotti, all’interno della area verde pedonale, veniva tratto in arresto per spaccio di droga in flagranza di reato un cittadino tunisino di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, che veniva sorpreso dagli agenti mentre cedeva una dose di hashish ad un consumatore, in cambio di 5 euro. Controllato dagli agenti, il giovane tunisino aveva in tasca altra sostanza stupefacente, consistente in tre confezioni di cellophane contenenti cocaina del peso di grammi 2,5 circa. Pertanto il cittadino tunisino veniva tratto in arresto, mentre il consumatore veniva segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Pubblicato il 20 aprile 2022