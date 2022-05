E' stata sospesa fino al 16 maggio l'attività della Distilleria Deta. Sulle criticità che erano state evidenziate dal sindaco David Baroncelli, relative alle emissioni odorigene della distilleria Deta, fonte di disagio per la popolazione, si era espressa la Regione Toscana con un provvedimento emanato alcune settimane fa, che si era inserito nel percorso di collaborazione attivato con l'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle e Arpat per il monitoraggio e il controllo dell'attività produttiva dello stabilimento, situato nella zona industriale di Barberino Val d'Elsa.

I risultati emersi dall'istruttoria tecnica, che avevano confermato il superamento dei valori limite relativi alle emissioni odorigene, avevano dato vita ad un documento che stabiliva di diffidare la distilleria al rispetto puntuale e regolare di quanto prescritto e previsto nell'Autorizzazione Unica Ambientale e contestualmente decretava la sospensione dell'attività relativa all'emissione E1, ovvero quella parte delle lavorazioni che causano le maleodoranze. Dal 17 di maggio si svolgeranno delle prove tecniche in merito al conferimento olfattivo in presenza dei tecnici Arpat per testare i cambiamenti apportati dall'azienda per il rispetto del limite odorigeno.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Scosse di terremoto a Firenze, l'approfondimento dell'INGV

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 5 maggio 2022