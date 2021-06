Sting e la moglie creano una fondazione per aiutare ristoranti e bar in crisi causa Covid

Un Englishman in New York, anche se lo è da tempo anche in Toscana. Si tratta del cantante Sting, che insieme alla moglie hanno deciso di lanciare un’idea a sostegno dei ristoranti e dei bar italiani in crisi per la pandemia. È stata creata una specifica fondazione dal nome Every Breath Foundation, per raccogliere dei finanziamenti per sostenere l'industria dell'ospitalità.

Il cantante britannico e la moglie Trudie Styler hanno annunciato la nascita di una fondazione con cui vogliono offrire sostegno a bar e ristoranti italiani duramente colpiti dalla pandemia.

Il nome, Every Breath Foundation, richiama certamente alla canzone del suo ex gruppo Police, Every Breath You Take.

Sting e la moglie Trudie Styler sui loro social hanno lanciato la proposta, «questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation. EBF sosterrà l'industria dell'ospitalità, ovvero bar, locali e ristoranti, che hanno faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia».

Il legame della famiglia Sting con l’Italia ed in particolare con la Toscana è dimostrato dal fatto che possiedono da decenni la tenuta Il Palagio nel Chianti. I due hanno trasformato il luogo in una guesthouse di lusso ed in un'azienda che produce olio e vino.

Altra curiosità, rispetto al legame con l’Italia, è dettato dal fatto che Zucchero nel 1990 è stato il padrino della figlia Coco.

Lodovico Andreucci



Pubblicato il 8 giugno 2021