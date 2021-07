Studente siciliano scomparso a Pisa: l'appello del padre

Non si ha notizie di lui da sabato scorso: a lanciare l'allarme per ritrovare Francesco Pantaleo, 22enne studente universitario che vive a Pisa, è il padre Tonino Pantaleo sul proprio profilo Facebook.

"Aiutatemi a trovare mio figlio" ha scritto il padre in un post Facebook chiedendo di essere allertato in caso si avessero notizie di Francesco. Della scomparsa sono state allertate anche le forze dell'ordine di Pisa; Francesco Pantaleo è alto un metro e ottanta e si è trasferito in Toscana nell'autunno del 2017 per frequentare l'università, come si apprende da Repubblica.

Pubblicato il 27 luglio 2021