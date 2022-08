Tamponamento tra due auto sulla Siena Bettolle, ferite due anziane

I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti per un incidente stradale alle ore 10.30 sulla Siena Bettolle fra Casetta e Taverne direzione Siena.

Per cause in via di accertamento si tratta di un tamponamento tra due auto. Ferite due donne, di 78 e 87 anni, trasportate al Pronto Soccorso delle Scotte in codice 2 con le ambulanze della Pubblica Assistenza di Castellina Scalo e Monteroni d'Arbia. Sul posto è intervenuta anche l'automedica di Siena e la Polizia Stradale per i rilievi.

Pubblicato il 4 agosto 2022