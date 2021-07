Temporaneo spostamento del terminal bus di Piazza Gramsci nel campino di San Prospero

Temporaneo spostamento dell’area terminal bus di Siena in Piazza Gramsci/via Tozzi a causa di lavori di asfaltatura in programma la prossima settimana. Fin dalle prime ore di mercoledì 4 e fino alle ore 21 di venerdì 6 agosto 2021, il terminal bus di Tiemme sarà spostato all’interno dell’area di parcheggio dell’ex campino di San Prospero.

Stalli temporanei

Le partenze e gli arrivi saranno riorganizzati individuando apposite aree interne all’ex campino. Nell’Area 1/lato nord via Veneto, ci saranno gli stalli riservati alle linee Urbane (s1, s3, s6, s9, s10, s18, 60N, 511, 524, 601 e 616). Nell’Area 1/lato sud via Veneto ci saranno gli stalli riservati alle linee suburbane (s30, s31, s32, s33, s34, s35, s36, s37 e s38).

Dall’Area 2/lato sud Fortezza Medicea, partiranno le linee extraurbane regionali verso Grosseto e Firenze mentre l’Area 2/lato nord Fortezza Medicea sarà dedicata alle lunghe percorrenze e al noleggio.

La parte centrale dell’area, appositamente delimitata, sarà riservata agli autobus in sosta, in sostituzione dell’area di via Maccari.

Variazione percorsi

A cambiare saranno anche i percorsi delle linee. Le linee suburbane, le extraurbane regionali, la linea Mare e la linea 138, partendo dal parcheggio proseguiranno verso via Veneto.

Modifiche di percorso interesseranno anche le linee urbane in partenza (s3, s6, s18, s3, s9, s10, 511 e 524) e in arrivo (s3, 501, 616, s3, s6, s18 e 601).

Informazioni e contatti

Per informazioni e chiarimenti sui servizi, è possibile contattare telefonicamente il servizio Info Mobilità tramite 199-168182 da cellulare o 800-922984 per chi chiama da rete fissa; è inoltre possibile consultare tutti i dettagli completi delle modifiche in vigore sul sito www.tiemmespa.it o tramite la App Tiemme 2.0 (scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e IOS).



Pubblicato il 30 luglio 2021