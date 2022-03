Termina da oggi l'attività del medico di famiglia Nadia Gianni

Da domani 12 marzo termina l’attività ambulatoriale la dottoressa Nadia Gianni, medico di medicina generale nel comune di Barberino Tavarnelle. Gli assistiti della dottoressa Gianni possono scegliere il nuovo medico per l’assistenza primaria tra quelli disponibili nel comune di Barberino Tavarnelle. L’Azienda rinnova l’invito a scegliere i sistemi messi a disposizione on line, evitando di recarsi agli sportelli.

Il cambio medico può essere effettuato on line tramite:

- pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana https://open.toscana.it/servizi (o a questo link). L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID. Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

- App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet. In particolare, per Android può essere scaricata dal PlayStore, mentre per IPhone è disponibile su Apple Store

E’ possibile anche recarsi direttamente al presidio territoriale di via Naldini 44, a Tavarnelle con apertura nei giorni di martedì e giovedì con orario 8.30 – 13.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, 4.243 nuovi casi, età media 39 anni. Quindici i decessi

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie