Terra di Siena Salumi apre a Colle di Val d'Elsa

E’ stato inaugurato domenica 25 settembre il nuovo negozio Terra di Siena Salumi in Loc. Le Grazie a Colle di Val d’Elsa.

Una nuova tappa per la famiglia Gambassi che, da generazioni, custodisce e tramanda il sapere dell’arte norcina senese. Artigianalità nella produzione dei salumi rimasta intatta, rigorosamente fatta a mano nel laboratorio di produzione, e con le stesse ricette tramandate dal 1800.

Il nuovo store di Colle di Val d’Elsa racconta questa storia in ogni suo angolo.

Fotografie che parlano di come la commercializzazione del bestiame e la lavorazione dei salumi fossero, in Valdelsa, uno dei principali volani economici dell’epoca. E poi, tutti gli strumenti della lavorazione, utilizzati tra la fine dell’800 e il ‘900, sono appesi alle pareti del locale per offrire un viaggio non solo nel gusto ma anche nella memoria.

Mannaie, insaccatrici per la lavorazione manuale, pese e strumenti di ogni genere utilizzati nelle nostre campagne. Un vero e proprio museo, insomma, dedicato appunto all’antico mestiere del norcino. Valori del nostro territorio che devono rimanere nella nostra memoria ed essere tramandati alle future generazioni.

Taglio del nastro, o per meglio taglio dire taglio delle salsicce, insieme al sindaco di Colle Alessandro Donati, testimonianza della stima e del valore che giustamente devono le aziende del territorio valdelsano.

Proprio dalla volontà di valorizzare il nostro territorio e i prodotti della nostra terra, nasce anche la collaborazione con altre aziende tutte locali. Nello store di Colle uno spazio è completamente dedicato al reparto frutta e verdura in collaborazione con l’azienda Sant’Ulivieri di Colle di Val d’Elsa.

E poi i vini con le aziende Fattoria Montemorli, Fattoria Poggio Alloro, Cantine Guidi 1929, Azienda Agricola La Croce, e il Gin Upperhand, la pasta de Lo Gnocco, il miele di Le Api industriose e la pasticceria curata da Opera Waiting.

Dal banco alla tavola, è proprio il caso di dirlo. Presto sarà infatti aperta anche la risto-macelleria e la possibilità di gustare i piatti tipici della nostra tradizione toscana all’interno della macelleria.

Non solo tradizione. Ci sarà spazio anche per collaborazioni internazionali d’ispirazione american style, portate dal progetto di salumeria che ormai da anni Terra di Siena ha sviluppato in USA.

Serate e degustazioni a tema tutte da scoprire, ovviamente per gli amanti della ciccia.

Pubblicato il 12 ottobre 2022