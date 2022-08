Terzo caso di Febbre del Nilo in Toscana: contagiato un 16enne di Fucecchio

Registrato nelle scorse ore il terzo caso di febbre del Nilo in Toscana: ad essere stato contagiato è un 16enne di Fucecchio. La malattia si è manifestata con febbre alta e dolori, dopo che il ragazzo è stato contagiato dalla zanzara infetta. Non è ancora chiaro dove sia stata contratta la malattia ma il giovane aveva trascorso due settimane di vacanza in Versilia, anche se il West Nile può restare in incubazione per delle settimane. La febbre del Nilo è stata diagnosticata presso l'ospedale di Empoli attraverso l'esame del liquor.

Pubblicato il 22 agosto 2022