Test Covid-19 in farmacia: le strutture convenzionate in provincia di Siena

I tamponi per il test Covid-19 possono essere effettuati nelle strutture del sistema sanitario pubblico, farmacie, tramite medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, associazioni di volontariato. I tamponi rapidi autosomministrati al proprio domicilio, acquistati privatamente, non sono in alcun modo validi per le registrazioni del sistema sanitario, né per la rilevazione della positività né per la negatività di fine isolamento o quarantena.

Per sottoporsi a tampone, è necessario presentarsi con la propria tessera sanitaria e i documenti di riconoscimento in corso di validità. Nel caso delle farmacie, è consigliato accertarsi che la struttura registri correttamente la prestazione sulla app In Salute della Regione Toscana, unica possibilità per essere correttamente inseriti nel sistema.

Ecco l’elenco completo delle farmacie convenzionate in Provincia di Siena

Siena: Antica Parenti, via Banchi di Sopra 43; Cavour, viale Cavour 252; Comunale 1, viale Vittorio Veneto 21; Comunale 2, via Aretina 34; Comunale 3, piazza Rosselli 3; Costalpino, Strada statale 73 Ponente 136; Del Campo, Piazza del Campo 26; Laguardia, piazza Togliatti 9; Sapori, via Banchi di Sotto 77; Vigni, via Quinto Settano 1; Di Taverne, piazza Montaperti 8/9 Siena, Taverne d’Arbia.

Abbadia San Salvatore: Fabbrini, via F. Hamman 18; Niccolini, viale Roma 26.

Asciano: Franceschini, via Aretina 2, località Arbia.

Buonconvento: Pinotti, via D. Alighieri 53.

Casole d’Elsa: Mazzei, via Roma 66.

Castellina in Chianti: Berti, via Ferruccio 78.

Castellina Scalo: Politi, via Emilio Berrettini 11/13 Castellina Scalo.

Castelnuovo Berardenga: Fabbri, piazza V. Bachelet 17; Franceschini, piazza Marconi 6/8.

Castiglione d’Orcia: Guidotti, viale Borgo Vittorio Emanuele 41; Pincelli, via Amiata, 156, Vivo D’Orcia.

Chianciano Terme: Moccia, viale G. Baccelli 70; S. Elena, viale della Libertà 25/27.

Chiusdino: San Galgano, piazza XX settembre.

Chiusi: Bologni, piazza del Teatro 16 Chiusi; Storelli, piazza 26 giugno 1944, Chiusi Scalo.

Colle Val d’Elsa: Belvedere, località Belvedere 106/E; Comunale 1, via Don Minzoni 69; Comunale 2, via Masson 28; Pacini, piazza Arnolfo di Cambio 15; Sarlo, via F.lli Bandiera 67.

Gaiole in Chianti: Verzuri, via Ricasoli 13.

Montalcino: Criniti, via Umberto I 119, Montisi, via XX Settembre 30, San Giovanni d’Asso; Salvioni, piazza del Popolo 42.

Montepulciano: Athena, via F.lli Baschi 41, località Acquaviva Montepulciano; Franceschi, via di Voltaia nel Corso 47; Istituto Redditi, via Padule 1; Lauretana, via della Resistenza 59, Abbadia di Montepulciano.

Monteroni d’Arbia: Ponte d’Arbia, piazza Bandinelli 19.

Murlo: Di Murlo, via Roma 15, Vescovado di Murlo

Piancastagnaio: Speroni, viale Gramsci 431.

Pienza: Novelli, corso Il Rossellino 47.

Poggibonsi: Andreini, via della Repubblica 45; Commercio, via del Commercio 1; Comunale 1, via Redipuglia 96; La Pisana, via Pisana 6P/75.

Radda in Chianti: Di Radda in Chianti, viale 11 febbraio 4/A.

Radicofani: Comunale, via del Maccione 6.

Radicondoli: Mazzoni, via Tiberio Gazzei 57.

Rapolano Terme: Chellini, via di Porta Nuova 1/A; Dello Rosso, via E. Montale 2.

San Casciano dei Bagni: Raciti, via della Pineta 10.

San Gimignano: Comunale, piazza della Cisterna 8; Borsini, via San Matteo 17.

San Quirico: San Quirico, via dei Canneti 37/A.

Sarteano: Eredi Bologni, via del Bagno Santo 7.

Sinalunga: Comunale 2, via Casalpiano 38B; Di Bettolle, via Giuseppe di Vittorio 93; Istituto Redditi, piazza Garibaldi 13/A.

Sovicille: Bindi, via G. Pascoli 2; Floridi Elena, via Massetana 78, Rosia.

Trequanda: Rudoni, piazza Garibaldi.

Torrita di Siena: Bufalini, piazza Nazioni Unite 22/26; Raccanello, via Coppoli 4, Montefollonico.



Pubblicato il 11 gennaio 2022