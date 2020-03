Tim down: malfunzionamenti nelle principali città italiane

Dalla giornata di ieri, 10 Marzo, fino ad oggi 11 Marzo alcuni utenti hanno segnalato l'impossibilità di navigare e di accedere alle piattaforme di gaming. Stando al rapporto del sito Downdirector.it, che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando si verifica un disservizio, sono già centinaia i commenti. Si stanno registrando problemi in tutte le principali città italiane, con particolare intensità in Lombardia, in Veneto ed Emilia . Forte flusso di segnalazioni arrivano anche da Torino, Roma, Perugia e Firenze. Il malfunzionamento riguarda solamente la rete Internet e non quella telefonica: si può continuare a chiamare tranquillamente. Per il momento non si conoscono i motivi che stanno portando TIM a non funzionare.

Pubblicato il 11 marzo 2020