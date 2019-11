Torna 'Corri sulla Francigena' a Monteriggioni con 4 percorsi e un'escursione

Paesaggio, sport, cultura e tradizione. Sono questi gli elementi che caratterizzano "Corri sulla Francigena", la manifestazione sportiva organizzata dall'Associazione Monteriggioni Sport Cultura e in programma per sabato 9 e domenica 10 novembre, col patrocinio del Comune di Monteriggioni e della Regione Toscana.

Un weekend dedicato alla scoperta (o alla riscoperta) dei boschi della Montagnola Senese attraversati dalla Francigena. La partecipazione è aperta a tutti: donne, uomini, bambini, amanti della natura pronti a correre o a camminare lungo l'antica via dei pellegrini. Questa edizione, la numero "20.2" sarà inoltre plastic free: nei ristori lungo il percorso e all’arrivo, infatti, non verranno usati materiali usa e getta e sarà consegnato a tutti i partecipanti un bicchiere chiudibile da utilizzare per tutta la manifestazione.

L'evento è organizzato con il contributo di Chianti Banca e Gruppo Electra e la collaborazione del Team Bike Pionieri.

L'escursione del sabato su Montemaggio

L'iniziativa comincia sabato alle 9.30 da Abbadia Isola con Alla scoperta dei luoghi e del paesaggio lungo la via Francigena, un'escursione per imparare a conoscere il Montemaggio, organizzate in collaborazione con "Camminando a Quercegrossa", "Gruppo Escursioni Berardenga", "Camminare nella Montagnola Senese" e "SiVa" Nordic Walking. Iscrizioni sul posto, al costo di 5 euro (gratis per babini fino ai 12 anni) con assicurazione e ristoro finale. La camminata avrà una durata di circa tre ore. Sono consigliati: scarpe idonee allo scopo e capi di abbigliamento adatti alla stagione con impermiabile ed eventuale ricambio. Adeguata dotazione di acqua e snack per eventuale spuntino. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Le gare della domenica

Domenica 10 novembre l'evento entra nel vivo con quattro percorsi, con partenza e arrivo ad Abbadia Isola:

1 - Francigena Trail 22 - competitiva a categorie U/D km 22,200 - partenza alle ore 9.30

2 - Francigena Trail 14 - competitiva a categorie U/D km 14,100 - partenza alle ore 9.30

3 - Passeggiata e Nordic Walking U/D km 10,00 - partenza dalle ore 9,30 alle ore 9.45

4 - Passeggiata corta U/D km 5 - partenza dalle ore 9.30 alle ore 9.45

Ogni percorso avrà una durata massima di circa tre ore e mezzo.

Per informazioni e iscrizioni

tel. 346 7231199 (Marcello) - 328 8274400 (Mauro) - 393 4762302 (Luca)

www.monteriggionisportcultura.it

montsportasd@gmail.com

Facebook Monteriggioni Sport Cultura

Pubblicato il 5 novembre 2019