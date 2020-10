Torna a Firenze il Finger Food Festival

Festival, manifestazione itinerante che porta nelle città italiane le eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali. Un universo di gusti e profumi che troverà casa all’Ippodromo del Visarno, nel parco delle Cascine: l’ingresso è gratuito e Finger Food Festival è pronto ad accogliere i gourmand toscani da mezzogiorno a mezzanotte (giovedì e venerdì apertura ore 18). Per quattro giorni si incontreranno vere eccellenze del cibo di strada, tra cui prodotti dop e igp del territorio e molti prodotti da filiera corta, come gli arrosticini abruzzesi e le bombette di Alberobello, le olive ascolane e il pasticciotto salentino, oltre a tanti altri prodotti tradizionali da altri continenti (anche vegani, vegetariani e senza glutine). Un tripudio di sapori per un “giro del mondo in 80 morsi”. Finger Food Festival si svolgerà in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Eccellenze gastronomiche presenti al festival:

Toscana: Hamburger di Chianina, Lampredotto, Trippa

Emilia Romagna: Gnocco Fritto, Tortellini Fritti, Tagliata di Manzo, Hot Dog Bolognese, Fritto misto di pesce, Anguilla alla brace

Marche: Olive Ascolane, Olive Tartufate, Fiori di Zucca Fritti

Puglia: Bombette, Orecchiette, Burrate, Pasticciotto, Panzerotti

Veneto: Birrificio Artigianale Lorenzetto

Abruzzo: Arrosticini

Calabria: Salsiccia Calabrese DOP alla griglia, Nduja

Campania: Carne di Bufala alla Griglia e Mozzarella di Bufala alla brace

Sicilia: Pane Ca’ Meusa, Arancine, Cannoli, Cassate, Stigghiola

Friuli: Prosciutto San Daniele, Frico

Dal Mondo: Cucina Thailandese, Paella, Churros, Tacos Messicani, Carni Argentine, Kurtosalacs



Orari della manifestazione:

-Giovedì 15 ottobre: dalle 18 alle 24

-Venerdì 16 ottobre: dalle 18 alle 24

-Sabato 17 ottobre: dalle 12 alle 24

-Domenica 18 ottobre: dalle 12 alle 23

