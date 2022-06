Torna in presenza la festa di fine anno dell'Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi

Finalmente la scuola ha riaperto le sue porte alle famiglie. Il pretesto è stato la festa di fine anno, pensata in tre giornate (30,31 maggio e 1 giugno), che ha permesso ai genitori di accedere ai plessi dei loro figli a piccoli gruppi.

Il Dirigente Manuela Becattelli: “Le attività che abbiamo pensato quest’anno sono state improntate all’ Outdoor education e realizzate completamente all’esterno della scuola per consentire la più ampia partecipazione dell’intera comunità scolastica”. La vicaria Antonella Benini: “Abbiamo pensato di fare una rivisitazione dei giochi del passato fatti con materiale semplice e per esempio il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, il gioco della campana, il gioco delle biglie e questo per dare forza al concetto della condivisione e di unione”.

La festa, organizzata dalla Commissione docenti Laura Barbucci, Simona Del Bravo, Serena Marzi, Elisabetta Brogini e Rosaria Messina, ha coinvolto tutto il Comprensivo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado ognuno con le sue prerogative. Per la scuola dell’infanzia la festa proseguirà tutto il mese di giugno, mentre l’evento finale del 1 giugno ha coinvolto la scuola primaria e secondaria prevedendo due momenti: rivolti solo agli alunni, l’altro di condivisione con le famiglie. Queste ultime sono state invitate a partecipare a canti, cori , rappresentazioni, piccoli eventi di restituzione con ingressi controllati e contingentati per consentire lo svolgimento nella massima sicurezza.

La scuola secondaria ha partecipato non soltanto alle attività di outdoor ma ha curato la live dell’evento attraverso podcast e cronache, gli studenti sono diventati “cronisti per un giorno”. Grande commozione da parte di tutti i genitori, Caterina Bussagli, presidente del Consiglio d’Istituto IC1: “Quest’anno non ci aspettavamo di ritornare in presenza a vivere la quotidianità dei nostri figli e tornare alla normalità, proviamo una grande gioia nel far parte di questa grande famiglia che è la nostra scuola”.

Inoltre l’ultimo giorno di scuola sarà inaugurata la stanza innovativa 4.0 che si trova nel plesso di Vittorio Veneto e che sarà uno spazio molto atteso da tutti gli studenti dell’IC1, preparato accuratamente dagli insegnanti incaricati per la sua realizzazione per contenere laboratori immersivi con strumentazioni digitali quali tavoli multimediali multitouch table, visori multimediali per una didattica multimodale che favorirà l’apprendimento. Conclude la Commissione: “È la passione per ciò che facciamo che rende la scuola unica e unita un grazie a tutti gli insegnanti, al personale ATA e tutti gli alunni e alle loro famiglie, buone vacanze re...state con noi!”.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Disinfestazione zanzare: il programma a Poggibonsi

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 4 giugno 2022