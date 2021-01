Coronavirus: Toscana, possibili altri 7 giorni in zona gialla

Per la Toscana possibili altri sette giorni di zona gialla. In un contesto in cui quasi tutto lo stivale si tingerà di arancione, la nostra regione potrebbe conservare il colore giallo almeno per altri sette giorni. Questo nonostante l'indice Rt che è salito ad 1,01: questo non sarebbe determinante poiché, come si legge questa mattina sul Corriere Fiorentino, il ministero ha dato indicazione alla cabina di regia di non considerare solo la media esatta ma anche la forbice in cui oscilla questo dato. Ed il dato più basso di questa tima è un Rt pari a 0,97.

Intanto, sono arrivate dal Consiglio dei Ministri che si è svolto l'altra sera indicazioni in merito alle misure che verranno applicate a partire già dal 16 di gennaio: nel dettaglio, non si potrà spostarsi dalla propria regione a meno di comprovate necessità di salute, lavoro e sarà vietato l'asporto dai bar a partire dalle 18.00. Pare invece ormai tramontata l'ipotesi di inserire tutta Italia in zona arancione durante il weekend. Queste misure saranno in vigore fino al 5 marzo, insieme alla neonata chimera della zona bianca per il momento troppo irraggiungibile per tutta Italia.

Pubblicato il 15 gennaio 2021