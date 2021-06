Turismo: San Gimignano riparte puntando sulle eccellenze locali

Un mese 'guadagnato' rispetto allo scorso anno e la speranza di poter ospitare ancora più visitatori durante i mesi di luglio e agosto. Gironzolando per San Gimignano, patrimonio dell'umanità, si iniziano a vedere nuovamente le facce dei turisti, tornati finalmente a calpestare il pavimento della città delle torri. In questo contesto abbiamo scambiato due chiacchiere con il sindaco Andrea Marrucci proprio di fronte al Duomo, in una cornice invidiata in tutto il mondo.

"Anche se la stagione è compromessa confidiamo in un luglio e un agosto più robusti - spiega il primo cittadino - non c'è ripresa con una sola soluzione, il green pass di certo è uno strumento utile. Tutto ciò che consente ai visitatori di muoversi in semplicità e sicurezza è benvenuto". Ed è proprio grazie al green pass che dal primo di luglio potrebbero approdare a San Gimignano ancora più turisti. Senza però abbassare la guardia per quanto riguarda la campagna di vaccinazione.

"Da questo punto di vista abbiamo una potente arma per distruggere il virus - ricorda Marrucci - guardiamo al futuro con grande determinazione. Per quanto riguarda San Gimignano avremo nel 2021 un turismo di prossimità mentre per settembre ottobre speriamo nel ritorno di visitatori intercontinentali. Noi siamo pronti e pur in una difficoltà di bilancio abbiamo stanziato delle risorse per allestire un cartellone estivo puntando sui nostri talenti locali e sulla rete delle associazioni del territorio. San Gimignano vuole contribuire a quel Rinascimento senza fine che poi è la campagna che caratterizza la regione Toscana quest'anno".

Sopra l'intervista video con tutte le dichairazioni

Stefano Calvani

Valdelsa.net per leggere altre notizie Torna alla home page diper leggere altre notizie

Pubblicato il 26 giugno 2021