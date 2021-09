Tutti gli eventi a Colle di Val d'Elsa nel fine settimana del 24-26 settembre 2021

Dal lunedì alla domenica

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Personale di pittura dell’artista

Maria Chiara Viviani

Palazzo Priori



Sabato 25 settembre 2021

Alle ore 10.00

Contratto di Fiume Elsa

Scienza Partecipata in collaborazione con LaGorà - Associazione Culturale

Isabella Calattini e Pietro Centorrino presenteranno il progetto di scienza partecipata "Go Elsa Citizen Science", dove verranno mostrate alcune tecniche di monitoraggio del fiume: verranno fatte delle analisi per vedere se è presente un eccesso di macronutrienti nell'acqua e verrà mostrato come misurare la velocità dell’acqua.

Ritrovo al parcheggio delle Vene.

La partecipazione è libera, aperta a tutt* e totalmente gratuita.

Per agevolare l’organizzazione, e nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, sarebbe opportuno comunicare la vostra presenza.

Per info e iscrizioni: nu@narrazioniurbane.it.

In caso di pioggia gli eventi saranno rimandati a data da destinarsi.

Ore 17

La Prima di un ciclo conferenze dal titolo “COLLE AI TEMPI DELL’ASSEDIO DEL 1479” Società degli Amici dell'Arte

Il Prof. Marco BARSACCHI parlerà sul tema:

Perché Colle fu assediata?

Antefatti, scontro, esiti.

Nella ricorrenza del centenario della propria fondazione (1921) la Società degli Amici dell'Arte di Colle di Val d'Elsa, che ha per scopo la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro territorio, ha predisposto un programma con varie iniziative, che si stanno realizzando nel corso dell'anno.

Gli incontri avverranno presso il Piazzale del Battistero (Piazza del Duomo).

In caso di pioggia, presso la sede della Società in Piazza del Duomo n. 1.

L'ingresso è libero,entro il numero consentito dalle vigenti disposizioni, con obbligo di distanziamento, uso della mascherina e disinfezione mani.

Se al chiuso: certificazione verde Covid-19 o test molecolare o antigenico negativo con validità 48 ore.

L’iniziativa è in collaborazione con il #GruppoArcheologicoColligiano e con il patrocinio del Comune di Colle di Val d'Elsa.



Domenica 26 settembre 2021

Dalle 10.00 alle 20.00

Fiera degli Uccelli

Dalle ore 10 alle 20 il centro di Colle di Val d’Elsa prende vita: mercatino, aziende agricole, area fattoria, giochi in legno, animazione, raduno di auto d'epoca, musica e recitazione dal vivo e molto altro...

Il programma completo: https://m.facebook.com/prolococolledivaldelsa/

Per l'occasione il Comitato Ristobar proporrà piatti della cucina tipica Toscana.

Dalle ore 15.30

CORRI LA VITA 2021

Manifestazione “Corri la Vita” organizzata da Associazione Ricolleghiamo

Iniziativa di sensibilizzazione per la PREVENZIONE del tumore al seno del Comune di Colle Val d'Elsa.

L’Associazione RiCOLLEghiAMO per il secondo anno consecutivo renderà possibile sostenere la raccolta fondi a sostegno dei progetti per la CURA e la PREVENZIONE dei tumori del seno.

Corri La Vita a Colle: Museo San Pietro e Percorso nel Contemporaneo.

“Colle di Val d’Elsa: Percorso nel Contemporaneo", una passeggiata accompagnati da guide turistiche abilitate alla scoperta delle installazioni/edifici/opere contemporanee della Città di Colle.

Il percorso si snoderà tra la parte bassa e la parte alta della Città, partendo da Piazza Arnolfo (ammirando innanzitutto l’intervento dell'archistar francese Jean Nouvel che ha coordinato l’intervento di riqualificazione della piazza coinvolgendo diversi artisti contemporanei - Daniel Buren, Lewis Baltz, Bertrand Lavier e Alessandra Tesi - in aspetti architettonici quali la pavimentazione, la valorizzazione del canale della Gora, l'illuminazione, l'arredo urbano e i portici) e arrivando alla Porta Nuova, dove potrà essere ammirata la porta in legno realizzata dall’artista giapponese Todashi Kawamata in occasione del restauro della struttura rinascimentale.

Lungo il percorso, tra le altre, saranno spiegate le opere di Ilya Kabakov - “La voce che si indebolisce”, colonna in marmo con alla sommità un bassorilievo di un libro aperto - e di Marisa Merz - porta in rame posata su un’antica torre rinascimentale (Cisterna).

La passeggiata si concluderà presso il Museo San Pietro per approfondire l'opera dei Maestri Mino Maccari e Walter Fusi, visitando le sale dedicate ai medesimi.

Il ritrovo per la passeggiata sarà alle ore 15.30 in Piazza Arnolfo (lato fontana).

È obbligatoria la prenotazione inviando una mail a ricolleghiamo@libero.it o un messaggio whatsapp al numero 348/3331074.

La quota minima di partecipazione è di 10 euro così come previsto dall’organizzazione di Corri la vita e la somma raccolta sarà interamente devoluta alla ricerca sul tumore del seno.

Questo il link della manifestazione CORRI LA VITA: https://facebook.com/events/s/corri-la-vita-edizione-special/2941591816054124/

Evento: https://facebook.com/events/s/corri-la-vita-2021/1776200555895632/



Orari Apertura Estiva Musei

- Museo San Pietro: aperto dal giovedì al lunedì a partire dal 1 luglio con orario 14.00 - 20.00.

- Sala espositiva del cristallo di Via del Castello che sarà ad ingresso libero ed aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

- Parco Archeologico di Dometaia: aperto tutte le domeniche e altri giorni festivi fino al 3 ottobre dalle 16:00 alle 19:00 o su prenotazione contattando il numero 0577 922954.



Potrebbe interessarti anche: Una flotta di studenti per ''Puliamo il mondo''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 24 settembre 2021