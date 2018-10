Tutto pronto per Casole Fiorita in autunno, in occasione della Giornata delle Bandiere Arancioni

c

Domani, in occasione delle Giornate Bandiere Arancioni del TCI, a Casole d’Elsa ci sarà la prima edizione di Casole Fiorita in autunno. Quest'anno il comune valdelsano, vuole festeggiare i 15 anni di assegnazione del riconoscimento della Bandiera Arancione, certificato che il Touring Club Italia conferisce ai borghi eccellenti dell’entroterra Italiano, proponendo una delle manifestazioni più amate della primavera “Casole Fiorita”. Questa versione autunnale non sarà meno colorata o profumata di quella storica, visto che parteciperanno molti vivai e numerosi artigiani da tutta la Toscana.

Il programma

- ore 8.30 – 3° Raduno auto d’epoca a Casole d’Elsa in collaborazione con il Gruppo Fiat 500 Val d’Elsa (per informazioni e prenotazioni 360/707622; 338/2787174; info@fiat500valdelsa.it)

- ore 10.00 – Inizio mostra mercato dei prodotti vivaistici, dell’artigianato e dei prodotti tipici

- dalle ore 11.00 – “Maternità in fiore” – spazio fotografico a disposizione di tutte le mamme, anche in attesa, che si potranno far fotografare da un fotografo professionista

- ore 16.30 – Visita guidata gratuita del Museo civico archeologico e della collegiata dove, oltre alla collezione permanente di reperti archeologici e opere d’arte, è allestita la mostra “Alba Etrusca” dell’artista Renato Ferretti; necessaria la prenotazione. Per l’occasione l’ingresso al Museo è gratuito l’intera giornata.

- ore 17.00 – “Disegniamo i fiori” – laboratorio artistico per tutti i bambini con le pittrici Linda Leupold e Anna Morandi

- ore 17.30 – “La mela casolana” – presentazioni di ricette casalinghe a base della mela casolana

- ore 18.00 – “Esibizione di targo argentino” – Spettacolo itinerante a cura della scuola Oblivion tango di Siena, Colle di Val d’Elsa e Arezzo; responsabile artistico: Giovanni Sciuto; si esibiranno i maestri e gli allievi della scuola.

- ore 19.30 momento poetico nell’atrio della Rocca: “Piccolissimo compianto all’incompiuto” (su Achille, se non avesse dovuto portarne il nome) reading di: Marthia Carozzo su musiche originali di: Samantha Bertoli

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito ad esclusione della partecipazione al raduno d’auto d’epoca. Durante la giornata i ristoranti e bar del centro proporranno pietanze a tema.

Pubblicato il 13 ottobre 2018