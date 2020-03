Uffici e servizi comunali chiusi: ricevimento telefonico, appuntamenti solo per servizi essenziali e urgenze indifferibili

Tutti gli uffici ed i servizi comunali sospendono la apertura al pubblico fino al 3 aprile. Saranno raggiungibili solo telefonicamente, saranno aperti solo su appuntamento ed esclusivamente per i servizi essenziali e quelle pratiche indifferibili ed urgenti che devono essere fatte in presenza.

E’ quanto ha disposto il Sindaco Giacomo Cucini, in ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende a tutta Italia prescrizioni e divieti già contenuti nei precedenti decreti per le cosiddette “zone rosse”.

A seguire le nuove disposizioni date dal Sindaco di Certaldo in merito ad uffici e servizi, ai mercati settimanali, ed altre informazioni utili per la vita cittadina.

Si ricorda inoltre che tutti – persone residenti e non residenti, associazioni, imprese, etc… - hanno l’obbligo di attenersi a quanto previsto nei decreti emanati dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Regione Toscana. Si segnala infine che partiranno da subito i controlli e che sono previste pesanti sanzioni. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dal DPCM 9/3/2020 verrà punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI CERTALDO

Tutti gli uffici comunali – sede di Borgo Garibaldi 37 – saranno chiusi al pubblico. Il personale sarà presente all’interno della struttura in numero limitato, ma tale da poter garantire lo svolgimento dell’attività amministrativa indifferibile ed urgente. Gli uffici potranno essere contattati, in orario di ufficio, ai numeri disponibili tramite il sito www.comune.certaldo.fi.it sezione UFFICI oppure chiamando il centralino del Comune allo 0571 6611 e selezionando l’interno desiderato. Anche il ricevimento del sindaco e degli assessori è annullato, per informazioni e contatti con gli amministratori si può chiamare lo 0571 661203 o la mail segreteriasindaco@comune.certaldo.fi.it.

Anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo sarà chiuso – sospesa la distribuzione dei buoni mensa e dei sacchi blu per la raccolta differenziata – ma sarà raggiungibile telefonicamente, allo 0571 661276, con orario da lunedì a sabato ore 9,00 – 12,30; il martedì e giovedì anche 15,30 – 18,30; chi dovesse protocollare un documento è invitato ad inviarlo in modo digitale, soprattutto via PEC a comune.certaldo@postacert.toscana.it Solo nel caso sia indispensabile protocollarlo materialmente, dovrà telefonare al numero suddetto per un appuntamento. Lo stesso vale per i Servizi Demografici e di Stato Civile, raggiungibili allo 0571 661205 / 322 (anagrafe) 206 (Stato Civile) da lunedì a venerdì ore 9,00 – 12,30; il martedì e giovedì anche 15,30 – 18,30, che saranno aperti solo per garantire gli atti indifferibili e urgenti, quali atti di nascita e di morte.

Chiuso al pubblico anche lo sportello del comando territoriale di Polizia Municipale della Unione dei Comuni. Chi avesse esigenza di richiedere permessi per accesso alla ZTL di Certaldo Alto può farlo telefonando allo 0571 668547 in orario 9.00 – 12.00 o via mail a polizia@comune.certaldo.fi.it

Si informa che è stato inoltre deciso, relativamente agli sportelli situati in via XX Settembre 18, che lo "Sportello Prima Accoglienza Lavoro", lo "Sportello Sociale e Casa" aprirà solo su appuntamento per pratiche urgenti (Telefono 0571 656202 oppure e-mail: sportellosocialecertaldo@empolese-valdelsa.it).

Si ricorda che sono chiusi i musei di Certaldo Alto, la Biblioteca Comunale (disponibile la mediateca online all’indirizzo http://toscana.medialibrary.it) ed è stato chiuso da oggi anche il Canile Comunale.

Resta invece aperto al pubblico il Cimitero Comunale di Certaldo, con avvertenza a tutti i frequentatori di rispettare le distanze minime di sicurezza con le altre persone.

MERCATO SETTIMANALE

L’amministrazione comunale, in linea con quanto sta maturando nelle amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa - e in attesa di ulteriori chiarimenti sul DPCM 9/3/2020 che potrebbero arrivare nei prossimi giorni – ha deciso al momento di sospendere il mercato settimanale del mercoledì in viale Matteotti si quindi non si svolgerà.

SERVIZI UTILI

Si informa che le associazioni di volontariato, in collaborazione con l’APSP Egiziano Giglioli ed il Comune di Certaldo, hanno organizzato un servizio gratuito di consegna medicinali, spesa alimentare e pasto sociale a domicilio. Il servizio è rivolto esclusivamente a persone anziane, persone che si dovessero trovare in quarantena al proprio domicilio, o chi abbia una comprovata oggettiva difficoltà a recarsi fuori per fare acquisti di medicine o generi alimentari. Se si rientra in uno di questi casi, si possono contattare i numeri 345 294 9233 (Misercordia di Certaldo); 368 465320 (PROCIV Arci); 335 742 6510 (Croce Rossa Italiana); 347 810 8171 (AUSER). Le associazioni svolgono il servizio di consegna gratuitamente, nel rispetto delle norme disposte dai decreti. Chi richiederà il servizio dovrà naturalmente far fronte al pagamento di medicinali, spesa alimentare e/o pasto sociale. Si ricorda che il pasto sociale è un pasto completo, cucinato dalla APSP E.Giglioli, fornito al prezzo è di € 9,50 nei giorni feriali e di € 10,50 nei festivi (riduzione di 1 euro per coloro che sono iscritti ad un’associazione o ente che fa parte dell’accordo sul pasto sociale).

Pubblicato il 11 marzo 2020