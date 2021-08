Ultime Scoperte: le sorprese del Santuccio. Il 2 settembre visita con tipicità agroalimentari del territorio

Dove si trova e cosa conserva la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Siena? Perché è anche detta “del Santuccio”? Che legami c’erano tra questa e San Galgano, e tra questo e San Niccolò? La storia di Siena nasconde spesso sorprese e inattesi legami, ed è proprio su questi che si concentreranno le “Scoperte a sorpresa”, ultimo appuntamento per la serie 2021 di passeggiate estive nella storia curate dalle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena. Giovedì 2 settembre sarà questo piccolo scrigno di opere preziose risalenti all'inizio del Seicento, che nei secoli è stata parte di un convento femminile e, nel Novecento, anche del Manicomio San Niccolò. Raramente aperta al pubblico, la chiesa si caratterizza per le svariate opere pittoriche dedicate alla vita di Galgano Guidotti, la cui esistenza fu qui raffigurata dal pittore Ventura Salimbeni.

I numerosi retroscena che caratterizzano il Santo, il luogo e i suoi dintorni saranno la trama della narrazione in movimento dell’appuntamento, che prenderà il via alle ore 18. Si completerà così idealmente il percorso a tappe tratteggiato durante l’estate 2021 dalle guide Federagit, accomunate dal posizionamento “a sud” della piazza del Campo e reso possibile per questo evento dalla collaborazione della Direzione Regionale dei Musei della Toscana-Pinacoteca Nazionale di Siena, che con questa visita inaugura un calendario di aperture straordinarie dei propri siti. L’occasione del 2 settembre terminerà con un assaggio di tipicità agroalimentari del territorio allestito a cura di uno degli operatori aderenti a Vetrina Toscana, il progetto di valorizzazione di filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio: L’assaggio sarà allestito presso la Fondazione Conservatori Riuniti, che con un’apertura straordinaria dell’esposizione dei propri oggetti d’arte estenderà così la collaborazione con le Scoperte. Un passaggio di testimone per “FuoriScoperte - Appunti di viaggio”, il programma parallelo di escursioni nei dintorni di Siena che domenica 5 settembre punterà su San Gimignano, e su ciò che rimane dell'antico convento di San Francesco, l'arco dei Becci e la sua casa-torre, piazza della Cisterna e le altre preziose peculiarità architettoniche fino alla fortezza di Montestaffoli, il punto più alto della città e primo insediamento della cittadina valdelsana.

SCOPERTE E FUORISCOPERTE: COME PARTECIPARE. Il ritrovo per i partecipanti del 2 settembre è fissato alle ore 18 in via Roma 69 a Siena. Quello per le FuoriScoperte alle ore 10 del 5 settembre a Porta San Giovanni - San Gimignano. La partecipazione avviene su prenotazione (entro le 4 ore precedenti l’evento) tramite l’indirizzo bit.ly/prenotalescoperte - Altri dettagli via telefono o Whatsapp al 334 841 8736 o su Facebook e Instagram “scoperte”.



Pubblicato il 31 agosto 2021