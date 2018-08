Un agosto da non perdere nel borgo di Casole d'Elsa con appuntamenti prestigiosi

Dal 4 al 17 agosto

Per la rassegna "Mostre a Palazzo" ospiteremo le opere dello scultore e artista lettone Gocha Huskivadze creatore di una grande quantità di sculture monumentali e in miniatura (bronzo, argento, legno, gesso, ceramica), dipinti (olio, acquerello, tecniche miste) e opere grafiche. Negli anni '90 ha anche dipinto una serie di icone. Un artista internazionale che ha scelto Casole d'Elsa per esporre le sue opere in Italia. Inaugurazione alle ore 18:00 al Centro Congressi in via Casolani. Ingresso gratuito.

Giovedì 9 agosto

Importantissimo appuntamento con l'Opera in Piazza; quest'anno verrà messa in scena la "Cavalleria Rusticana" opera in atto unico di Pietro Mascagni, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. La rappresentazione che si svolgerà il 09 agosto 2018 in piazza della Libertà alle ore 21:00 circa, avrà fra i protagonisti e quale direttore artistico il soprano senese Cristina Ferri che interpreterà il ruolo di Santuzza; il soprano sarà affiancata da nomi prestigiosi come il tenore veneto Joacopo Pesiri nel ruolo di Turiddu, il baritono anch'esso veneto Carlo Morini nel ruolo di compare Alfio, il soprano senese Laura Scapecchi nel ruolo di Lola ed infine la soprano toscana Lina Botti nel ruolo di mamma Lucia.

La regia è affidata a Franco Zappalà. Parteciperanno allo spettacolo anche il Coro di Livorno con il maestro accompagnatore Guglielo Pianigiani e l'Orchestra Toscana Nuova Europa con direttore d'orchestra Vito Lo Re. La produzione è di Palermo in Opera Teatro Franco Zappalà srls.

Vi informiamo inoltre che i biglietti per lo spettacolo sono in prevendita presso il Museo di Casole/Ufficio Turistico aperto tutti i giorni tranne il mercoledì con i seguenti orari: 10:00/13:30-15:30/18:00. Biglietti dei settori 1 e 2: 25.00 €; settori 3 e 4: 20,00€.

È previsto uno sconto sul prezzo del biglietto di 5,00€ per i residenti a Casole d'Elsa e per i bambini al di sotto dei 10 anni.

La mappa dei posti numerati è visibile sulla pagina facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico.

Sabato 11 agosto

Altro bellissimo appuntamento con la musica con il concerto di violini dei Music Adventures in piazza Luchetti alle 21:30

Domenica 12 agosto

Appuntamento con la tradizionale Bistecca in Piazza con le modalità ormai note a tutti, ritrovo dalle 19:30 in piazza della libertà.

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico e della Collegiata e Ufficio Turistico

Piazza della Libertà, 5

53031 Casole d'Elsa (SI)

Tel. 0577/948705

e-mail: museo@casole.it; uff_turistico@casole.it

www.casole.it - facebook: Museo di Casole e Ufficio Turistico

Pubblicato il 2 agosto 2018