Incendio a Certaldo sulla SP 125: tutti gli aggiornamenti

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, stanno intervenendo nel comune di Certaldo sulla SP 125, per un incendio di sterpaglie per il quale è stato richiesto il supporto del mezzo aereo e di personale AIB della Regione Toscana. L'intervento è in corso.

Eugenio Giani: "Le fiamme purtroppo continuano in Toscana. Un nuovo incendio è scoppiato nel comune di Certaldo, inviati sul posto due elicotteri regionali e squadre di operatori".

Aggiornamento delle ore 20.30

L'incendio, inizialmente di sterpaglie, si è propagato. Il Sindaco di Certaldo Giacomo Cucini fa il punto sulla situazione: "L’incendio si è esteso fino a Mugnano, ancora fortunatamente distante dalle abitazioni. La difficoltà è che si estende in zone poco raggiungibili con i mezzi. Gli elicotteri inviati dalla Regione sono adesso tre. Continuano le operazioni di protezione civile, purtroppo ancora l’incendio è attivo anche se spostato rispetto al luogo di origine".

Aggiornamento delle ore 00.30

Il Sindaco di Certaldo nella notte aggiorna: "E' stata fatta la riunione di coordinamento e il giro di controllo. Sono ancora attivi dei piccoli focolai che verranno monitorati dalla Prociv Arci e la Racchetta per tutta la notte. La situazione è controllata e monitorata, purtroppo l’incendio è stato molto vasto, il lavoro determinato e costante di tanti è riuscito a contenerlo".

Aggiornamento ore 10.00 del 22 luglio

Incendio ancora tenuto sotto controllo. E' intervenuto anche stamani un elicottero che è già rientrato. Le squadre di protezione civile controllano costantemente tutto il perimetro dell’area bruciata.

Aggiornamento ore 12.34

E' stato inviato di nuovo l'elicottero che stamattina si era ritirato. I mezzi sono di nuovo tutto impegnati. Purtroppo l’incendio ha ripreso con vigore su uno dei suoi versanti.

Nel frattempo Eugenio Giani comunica che secondo le stime sono circa 100 gli ettari bruciati.

Aggiornamento ore 13.30

L’elicottero è rientrato alla base dopo un ultimo giro di controllo. L’incendio in questo momento è sotto controllo. Le squadre di protezione civile continueranno a monitorarlo costantemente, non è escluso che possa riprendere in alcuni punti, ma il sistema è pronto a ripartire come ha fatto sin dai primi minuti di ieri.

Aggiornamento ore 16.30

Ci sono di nuovo 3 piccole riprese dell’incendio. In arrivo di nuovo un elicottero. Le squadre stanno già lavorando per contenerlo.

Aggiornamento ore 19.15

Sulle fiamme sviluppatesi nella zona di Certaldo ieri pomeriggio, hanno operato numerose squadre e tre elicotteri della flotta regionale. Una prima stima della superficie percorsa dal fuoco è di 50 ettari di bosco e 50 di seminativi e terreni incolti. Anche questa mattina si è alzato in volo un elicottero per sganciare acqua sui punti critici da cui potrebbero ripartire le fiamme durante le ore più calde della giornata. Al lavoro squadre di volontari AIB coordinate dal direttore delle operazioni della Città metropolitana di Firenze.

Aggiornamento ore 14.20 del 23/07/2022

Le squadre di protezione civile sono ancora sul posto e stanno assicurandosi che tutto il perimetro sia completamente in sicurezza da possibili riprese. Se si percepissero dei fumi è perché ancora potrebbe bruciare del legno nelle zone già bruciate, questi non destano nessuna preoccupazione. "Approfitto per ringraziare tutto il sistema di protezione civile dell’Unione dei Comuni, i coordinamenti regionali e metropolitani e soprattutto coloro che hanno fatto e stanno facendo turni sul posto con ritmi estenuanti e con un lavoro infaticabile - dice il sindaco Cucini - . Le squadre della nostra Prociv Arci e della Racchetta hanno pian piano tenuto a bada un grosso incendio, la preoccupazione è stata davvero tanta".

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Incendio in località Picchena a San Gimignano

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 21 luglio 2022