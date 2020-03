Un caso di coronavirus anche in Val d'Elsa

L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri sera i probabili positivi nella provincia di Siena:



Un uomo di 55 anni di Poggibonsi

Un uomo di 37 anni di Chiusi

Un uomo di 34 anni di Chianciano.

Le persone sono presso il domicilio in sorveglianza attiva e sono collegate a casi già noti.

"Ho ricevuto la comunicazione dalla nostra azienda Usl Toscana sud-est di un probabile positivo al Coronavirus nella nostra città - ha scritto poco sui social fa il sindaco di Poggibonsi David Bussagli -Siamo a lavoro ovviamente insieme all'igiene pubblica e agli organi preposti per le procedure previste in questi casi. Vi sollecito ancora al rispetto rigoroso di quanto contenuto nelle disposizioni che abbiamo comunicato ripetutamente in questi giorni. Abbiamo tutti una responsabilità che dobbiamo esercitare. Tutti".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Pubblicato il 7 marzo 2020