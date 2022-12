Un grande Natale a Monteriggioni: gli eventi in programma

Sono sei gli appuntamenti che allieteranno il periodo natalizio a Monteriggioni (il primo ieri 3 dicembre con l’Osteria Letteraria con “L’ultimo Palio” di Elena Brandi Castellani) coordinati dall’Amministrazione Comunale con la società Monteriggioni AD 1213 e l’Associazione Amici del Castello.

Giovedì 8 dicembre, in Piazza Dante Alighieri, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale e delle illuminazioni curate dagli Amici del Castello, si terrà l'evento "Luna e pianeti sopra al Castello. Winter Edition": osservazione al telescopio di Luna, Marte, Giove e Saturno con Alessandro Marchini e lo staff dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena. La serata è arricchita da caldarroste e vin brûlé.

Sabato 10 e sabato 17, due ulteriori Osterie Letterarie, ancora alle 18,30 e ancora ospitate nelle sale del Pit Stop 17 Cocktail Bar.

La prima sarà dedicata alla dedicata a Tommasina Materozzi e al suo “La Politica è donna”, casa editrice La Conchiglia di Santiago, 2021; dialogherà con la scrittrice il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini.

La seconda, invece, è la presentazione del nuovo volume della collana “Atlante dei Borghi Medievali del Territorio di Monteriggioni” curato da Roberto Farinelli, professore dell’Università di Siena, dal titolo “I castelli di Montemaggio, Montauto e Castiglione”; un lavoro di alta ricerca per il quale Marco Valenti dialogherà con l’autore.

Il 24 dicembre, a cura del CAI (Club Alpino Italiano) sezione di Siena, torna dopo due anni di stop forzato, la tradizionale e straordinaria “Fiaccolata di Natale” che prevede la partenza dal Castello di Monteriggioni camminando sulla Via Francigena fino a Badia Isola.

Infine, in Piazza Dante Alighieri, dal primo pomeriggio del 1 gennaio 2023 ritorna anche il consueto concerto di saluto al nuovo anno che vedrà esibirsi il grande jazzista Stefano Cocco Cantini, insieme a Jole Canelli e Leonardo Marcucci, con il loro potente progetto musicale “The Art of Song”. Per info: 0577 304834 – info@monteriggioniturismo.it

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Siena si illumina con la magia del Natale: al via il videomapping del Buongoverno su Palazzo Pubblico

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 4 dicembre 2022