Un ricordo collettivo di Paolo Calosi

Un compagno e militante politico, con affetto ed anche nostalgia lo definisco un ''uomo del ‘900'', con l‘orgoglio di quello che questo significa e rappresenta: la politica come profonda passione e visione del mondo e della vita, come progetto collettivo, come comunità di sensi e di passioni, amicizie, relazioni, forti sentimenti, una realtà che rimpiangiamo e che dovremo provare a ricostruire perché altrimenti siamo tutti più poveri, piu soli, rinchiusi nelle nostre solitudini, nei nostri problemi, nei nostri cellulari, e prigionieri dei social network e di una politica che sembra diventata solo comunicazione e gestione dell’esistente. A modo suo Paolo è stato ''gramsciano'', ovvero sentiva fortemente l’esigenza di prendere parte e non rimanere indifferente, parte a favore di un mondo più giusto, parte a favore dei più deboli dei soggetti, delle classi più fragili della nostra società, parte a favore della sinistra che hai sempre considerato la tua casa. E la parola Partito non era per te una brutta parola perché significava condividere idee valori, sogni progetti e cercare di realizzarli assieme collettivamente e quindi l’opposto dell’individualismo, dell’egoismo della solitudine sociale e culturale e quindi questo tuo vissuto, di uomo di partito e come affermavi con chiarezza ''io senza una tessera non ci sò stare''...

Paolo Calosi era per me e per molti l'amico e il compagno Paolone.

Chi ha passato gli anni nella sinistra fiorentina, tra i tavoli e le cucine della Festa de L’Unità, non potrò dimenticarlo carattere schietto, la battuta pronta, animo buono. Mi ha insegnato cosa vuol dire essere compagni condividendo la passione, l’impegno e anche un po di sana follia. Mi ha insegnato a crederci sempre, a non arrendermi. La politica, la sinistra, l’arte contemporanea, la sua Tavarnelle, lo stare insieme. Ha dato tanto a tutti noi, così come al suo territorio. Paolone c’è sempre stato e ci mancherà tanto, vero punto di riferimento in tantissime occasioni, mai in prima fila, ma in grado di darti fiducia e sostenerti. "Ricordati non sei lì perché sei brava"... sembrava una frase dura, ma in realtà esprimeva il senso vero dell'essere nelle istituzioni, nel partito. Esserci perchè in molti ti hanno dato fiducia e supporto, per portare avanti idee e progetti e devi essere in grado di rappresentarle e portarle avanti. Suona strano, ma la frase con cui chiudeva sempre qui su facebook era: “Evviva la vita!”. Mi piace ricordarlo così.perché davvero amava profondamente e pienamente la vita. Ciao Paolo.



