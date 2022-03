Un viaggio alla scoperta del patrimonio ambientale e culturale di San Casciano

Le telecamere di “Magnifica Toscana” si accendono sulle bellezze del territorio sancascianese. In alcune delle location più suggestive del Chianti, tra pievi, castelli, edifici storici e monumentali, aziende agricole e punti panoramici, sono in corso le riprese di un format televisivo di rilievo nazionale per la realizzazione di un ciclo di quattro/cinque puntate dedicate alle peculiarità di San Casciano. A fare da Cicerone è il sindaco Roberto Ciappi, guida esperta e appassionata, al fianco della giornalista Ilaria Belli che nella trasmissione duetta con il conduttore Massimo Ghiraldelli.

Un’allegra alternanza di battute e interviste caratterizza il tour nel cuore del Chianti coinvolgendo un altro personaggio, ospite fisso della trasmissione, che ha inciso un segno di verace toscanità nella storia del cinema italiano. Si tratta dell’attore Sergio Forconi, accompagnato dal sindaco Ciappi alla scoperta della vera essenza della cultura e delle risorse ambientali, agricole e storico-architettoniche del patrimonio sancascianese. “E’ una bella opportunità per la promozione della nostra realtà, un focus ricco di proposte che permetterà di valorizzare ciò che di meglio offre il territorio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – una vetrina d’eccezione volta a mettere in primo piano le qualità di un crocevia culturale della Toscana di grande pregio che intreccia paesaggio, storia, arte, enogastronomia”. Le tappe del viaggio nell’identità e sulle tracce delle origini di San Casciano spaziano dal Castello di Gabbiano alla Torre del Chianti, passando per la Chiesa della Misericordia e il Teatro Niccolini. Nel percorso in campagna che profuma di cultura contadina non mancheranno le esperienze agricole di alcuni dei produttori di olio e vino che operano da anni a San Casciano.

Il programma televisivo “Magnifica Toscana”, seguito da oltre un milione di spettatori, sarà trasmesso a livello nazionale su Sky 913 e sull'emittente Canale Italia can. 83. La vetrina delle eccellenze sancianesi occuperà le pagine della rivista Magnifica Toscana, la testata, bilingue italiano/inglese, distribuita a livello regionale che affianca il prodotto televisivo. Il programma è ideato e prodotto da Massimo Ghiraldelli.

Pubblicato il 5 marzo 2022