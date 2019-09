Una serata di solidarietà per i terremotati di Amatrice: appuntamento a Casole

Notte Dorata per Amatrice. E' questo il titolo della serata in programma domani, martedì 3 settembre, che si terrà a partire dalle ore 16.30 a Casole d'Elsa. L'evento è stato organizzato da Daniela Lotti, autrice della fiaba “L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo” di cui avevamo già avuto modo di parlare in alcuni articoli precedenti, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e l'Associazione Culturale “Mino Maccari” di Colle di Val d'Elsa. Il nome, non a caso, riprende il colore oro, proprio come le magiche lancette di Doroty, l'orologio della Torre Civica di Amatrice protagonista della fiaba. L'iniziativa è legata al suo progetto solidale Pro Amatrice e coinvolge il mondo dell'arte a tutto tondo, dalla pittura alla danza, dal teatro alla scultura. Ospite d'onore della serata sarà la cantante e compositrice toscana Donatella Milani.

Il libro

E' una fiaba adatta a grandi e piccini. E' la versione rivista e corretta della storia del terremoto che ha colpito la cittadina di Amatrice. Oltre a Doroty, ci sono anche altri personaggi tra cui la bambina folletto di nome Speranza, Leo il fedele amico a quattro zampe, il Sindaco Verdecampi, il riccone del paese Don Tirchiotto (Babbo Natale in incognita) e tanti altri. Lo scopo principale del libro è quello di far ricordare quello che è successo e, nello stesso tempo, promuovere un messaggio di speranza per un futuro che, accada quello che accada, può risultare migliore, basta solo vederlo dalla giusta prospettiva e credere fino in fondo nel cambiamento positivo delle situazioni. Alla fiaba, sono collegate numerose iniziative, tra cui: presentazioni, letture e laboratori con i bambini, rappresentazioni teatrali con bambini e con adulti e tante altre.

Il progetto, nel marzo 2017, è stato anche presentato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il programma

La proiezione del film “Mare di Grano” del regista toscano Fabrizio Guarducci, ospite della serata insieme al batterista romagnolo Beppe Leoncini. Trekking ispirazionale a cura di Elisa Parisi, travel designer colligiana. Intervento musicale della Scuola di Canto GRG La Badia di Colle di Val d'Elsa (SI). Spettacolo “Teatrando – L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo” in cui l'attrice Maria Rosa Santucci (Compagnia Teatrale Francesco Campana di Colle di Val d'Elsa) delizierà il pubblico con la lettura della fiaba, accompagnata da sottofondo musicale e dai passi di danza della ballerina Carla Cresta (Dance Studio Ballet di Colle di Val d'Elsa). Presenteranno l'artista colligiana Moka e Fabrizio Baldini, direttore artistico della scuola di canto GRG La Badia. L’artista Sebastiano Pelli ha anche realizzato un'opera per l'occasione: la scultura “TessutoSociale”, ispirata al progetto di solidarietà di Daniela Lotti.

ore 16.00 - Piazza della Libertà

Discorso di apertura dell'assessore alla Cultura Vittoria Panichi. Presentazione delle opere legate al progetto solidale "L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo" esposte all'interno del Museo di Casole d'Elsa e dell'iniziativa "L'arte al servizio della solidarietà pro Amatrice".

ore 18.00 - Centro Congressi

Presentazione delle opere artistiche legate al progetto solidale pro Amatrice "L'arte al servizio della solidarietà" esposte al Centro Congressi di Casole d'Elsa.

Presentazione ed esposizione nella Sala Congressi dei costumi realizzati per lo spettacolo teatrale messo in scena da 150 bambini delle scuole primarie di Colle di Val d'Elsa al Teatro del Popolo il 15 dicembre 2018, a cura dell'Istituto di Moda Cennino Cennini di Colle.

ore 18.40 - Centro Congressi

Proiezione del film "Mare di Grano" del regista Fabrizio Guarducci (replica)

ore 18.40 - Piazza della Libertà

Ritrovo per la partenza del trekking ispirazionale per Casole.

dalle ore 18.30

Apericena nei vari esercizi commerciali del centro storico

ore 21.00 - Piazza della Libertà

Esibizione della scuola di canto GRG La Badia di Colle. Presentano Moka e Fabrizio Baldini.

ore 21.30 - Piazza della Libertà

Spettacolo "Teatrando - L'Orologio e l'Incantesimo del Tempo". L'attrice Maria Rosa Santucci (Compagnia Teatrale Francesco Campana di Colle) leggerà la fiaba con sottofondo musicale e sarà accompagnata dai passi di danza della ballerina Carla Cresta (Dance Studio Ballet di Colle). A seguire concerto di Donatella Milani e concerto con il batterista Beppe Leoncini, Moka, Emanuele Menicucci e Gionatan Caradonna.

Credits

L’evento è organizzato grazie al contributo di Il Triangolo Cartolibreria, Clic&Chic, Autoscuola Elsa, Passioni di Moda e Libreria La Martinella di Colle di Val d'Elsa. La serata è patrocinata da: Comune di Casole d'Elsa (SI), Comune di Colle di Val d'Elsa (SI), Comune di Amatrice (RI), Unione Comunale del Chianti Fiorentino (Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa) (FI), Comune di San Gimignano SI), Comune di Cerchio (AQ), ANPAS Toscana, Associazione Culturale "Mino Maccari" di Colle di Val d'Elsa (SI), Pro Loco Casole d'Elsa (SI), Museo Civico Archeologico e della Collegiata di Casole d'Elsa (SI) - Museo di Rilevanza Regionale.

Pubblicato il 2 settembre 2019