Un'intera piazza dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita

Spazio, anzi una piazza intera, alla prevenzione attraverso un team di specialisti, medici Lions e professionisti del territorio, che si alterneranno nei gazebo allestiti in piazza Matteotti per verificare lo stato di salute dei cittadini. Un’importante opportunità di prevenzione sanitaria rivolta alla comunità è offerta da una nuova edizione della giornata “Lions in piazza”, in programma domenica 15 maggio. Grazie alle specifiche competenze dei medici Lions che potranno effettuare le visite nelle strutture allestite in piazza, dotate di attrezzature e strumenti specifici, torna la campagna di prevenzione sanitaria gratuita promossa da Lions Club Barberino Tavarnelle, con il patrocinio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle, Gruppo Donatori di sangue Fratres, Gruppo Donatori di Organi A.I.D.O. e Casa Famiglia Meijer.

“Portare i medici in piazza, dopo due anni di pausa a causa della pandemia - dichiara il sindaco David Baroncelli – è un valore aggiunto, permette alle persone che per varie ragioni non possono usufruire dei servizi di avvalersi di forme di consulenza gratuita e consigli pratici per la diagnosi e il controllo delle patologie, un ringraziamento al Lions club Barberino Tavarnelle e alla presidente Lia Corsi per la sensibilità e l’alto senso civico che connota questa manifestazione e tutti i medici che la rendono possibile”.

L’iniziativa, aperta domenica 15 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30, offre la possibilità di sottoporsi a screening gratuiti con ambulatori e visite specialistiche. I cittadini potranno chiedere e ottenere senza alcun costo visite e controlli in varie branche di specializzazione tra cui colesterolo totale, odontoiatria, nefrologia, dermatologia, mappatura melanoma (nei), otorino, spirometria (polmonare), pneumologia, audiologia sordità, chiropratico, educazione sanitaria prima infanzia, cardiologia, eco mammaria, oculistica, glicemia glicata, proteina C reattiva. Ad aver collaborato alla realizzazione dell’iniziativa una rete di soggetti costituita da Leo Club Valdelsa Fiorentina Unitas, Auser, ChiantiBanca, Lilt, Nefros Toscana, Firenze in Rosa, ANDI, Menarini Diagnostics, Costruzione Strumenti oftalmici. Info: Lions Club Lia 320 8299910 - Rita 335 7094512. E’ consigliabile la prenotazione per le patologie più importanti. Spirometria solo mattina.

Pubblicato il 14 maggio 2022