Vacanze in Toscana: Claudio Bisio pizzicato a Casole d'Elsa

Ieri sera a Casole d’Elsa un ospite speciale ha catturato l’attenzione di turisti e passanti. Stiamo parlando di Claudio Bisio, il noto comico che a quanto pare ha deciso di trascorrere la serata proprio nel piccolo borgo valdelsano.

Non è la prima volta. Il popolare attore pare proprio apprezzare il nostro territorio, tanto da acquistare una casa nelle campagne fra Tavarnelle e Barberino Val d'Elsa (dove si dice che produca anche un ottimo olio extravergine d'oliva) e da convolarvi a nozze nel 2003. Ieri è stato avvistato a cena all’Osteria del Caffè Casolani, dove si teneva il concerto jazz di Gegè Munari Quintet per la rassegna “Jazz Divino”. Non si è sottratto alle fotografi di fan e ammiratori che non hanno perso occasione per chiedere un selfie.

L’anno scorso, più o meno nello stesso periodo, anche Jovanotti era stato avvistato in centro a Casole d’Elsa, ospite di Rick Rubin, che nel comune valdelsano ha acquistato un enorme fattoria con l’intento di farla diventare una scuola internazionale per giovani talenti della musica e uno studio di registrazione.

Pubblicato il 22 agosto 2019