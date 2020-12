Vaccine day, 50 professionisti di Aou Senese e Asl Toscana Sud Est si vaccinano alle Scotte

Sono stati il professor Federico Franchi e l'infermiera Agnese Messina, i primi professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese a ricevere il vaccino contro il Covid-19. Il professor Franchi, responsabile dell'area Covid e Agnese Messina, infermiera dell'area Covid, hanno inaugurato il “Vaccine day” all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena che, complessivamente, ha visto vaccinare 50 professionisti, tra medici, infermieri, OSS e amministrativi, non solo dell’Aou Senese ma anche dell’Asl Toscana Sud Est: diversi profili professionali selezionati a seconda del rischio di esposizione al virus e secondo logiche strategiche che riguardano il ruolo e le mansioni coperte.

Nei giorni scorsi, i candidati a ricevere il vaccino sono stati sottoposti al test sierologico preventivo, con un overbook del 10%. 4271 le prenotazioni al vaccino effettuate all’Aou Senese da parte di quasi tutti i professionisti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, compresi i lavoratori di ditte esterne che forniscono servizi all’interno delle Scotte.

«Ci tengo a ringraziare tutti i nostri professionisti, sia per la risposta massiccia in termini di prenotazioni, che per il grande impegno profuso con tempestività nell’organizzazione delle campagna di vaccinazione», ha detto il direttore generale ff dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini, presente insieme al direttore sanitario Roberto Gusinu che aggiunge: «L’avvio della vaccinazione anti-Covid, che proseguirà a gennaio 2021, ci pone l’obiettivo di garantire la massima copertura vaccinale per il nostro ospedale, a protezione dei nostri professionisti e dei nostri pazienti».

Presente al “Vaccine day” anche il direttore amministrativo dell’Asl Toscana Sud Est, Francesco Ghelardi: «L’Asl Toscana Sud Est si sta muovendo in piena sintonia e stretta collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per affrontare insieme questa importante sfida, quello di oggi è solo il primo passo di un progetto che per i prossimi mesi richiederà un grande sforzo organizzativo. L’obiettivo – ha aggiunto Ghelardi - è offrire la possibilità di vaccinarsi a ogni cittadino che lo vorrà, partendo dagli ospedali e dai presidi sanitari per coinvolgere ben presto tutta la popolazione. Su questo il personale dell’Asl Toscana Sud Est garantirà come sempre il massimo impegno». Dopo Firenze e Arezzo, l'assessore regionale al diritto alla salute e sanità Simone Bezzini ha fatto tappa anche a Siena: «Oggi è un giorno storico per la lotta al Covid - afferma Bezzini - motivo di grande speranza nel futuro. Un primo traguardo storico raggiunto grazie alla ricerca scientifica e all'impegno congiunto delle istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questa fondamentale giornata di avvio della campagna di vaccinazione. La Toscana sta lavorando con serietà, lungimiranza e spirito di squadra, il nostro sistema sanitario è organizzato per affrontare al meglio questa sfida collettiva che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Auspico la più grande adesione possibile alla vaccinazione, solo con la tenacia e la fiducia si può vincere questa battaglia per la vita». Hanno portato il loro saluto ai professionisti che si sono sottoposti al vaccino anche il Rettore dell'Università degli Studi di Siena Francesco Frati, il sindaco di Siena Luigi De Mossi, l'assessore alla sanità del comune di Siena Francesca Appolloni, il consigliere regionale Anna Paris, il Questore di Siena Costantino Capuano e il tenente colonnello dei Carabinieri, Gennaro Nasti, vice comandante e comandante del NORM.

Pubblicato il 27 dicembre 2020