Vaccini anti covid: le dosi Johnson & Johnson terminate in 21 minuti

11.000 dosi di vaccino Johnson & Johnson esaurite in circa 21 minuti. Ieri infatti erano state messe a disposizioni per le prenotazioni per quanto riguarda gli over 70: insomma, l'agenda riaperta alle 16.00 si è riempita in tempo record. E' questo quanto si apprende oggi dall'Ansa Toscana.

Pubblicato il 24 aprile 2021