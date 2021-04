Vaccini anti covid: terminate in poche ore le dosi per gli over 70

Sono bastate poco più di due ore per esaurire le dosi a disposizione dei 70enni in Toscana: i vaccini a disposizione erano 25mila mentre dopo alcuni minuti dall'apertura le prenotazioni avevano raggiunto quota 3.000, così come spiega anche Il Tirreno.

Restano attive invece le liste di prenotazione per tutti gli over 80 che non sono state ancora contattate dal proprio medico di famiglia, oltre al numero verde di aiuto dedicato all'800 11 77 44 con possibilità di prenotare autonomamente.

Pubblicato il 18 aprile 2021