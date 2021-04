Vaccini: chiuso il portale per gli anni 70-79

"Il portale per gli anni 70-79 è attualmente chiuso perché non ci sono nuovi vaccini".

"Continuano solamente le vaccinazioni per gli appuntamenti prenotati nei giorni scorsi - rende noto Giani sul proprio canale Telegram - La prossima consegna di AstraZeneca per ora è prevista dopo il 14 Aprile e solo per circa 9mila dosi".

"Per la nostra macchina organizzativa che è arrivata fino a somministrare 30mila dosi al giorno sono appena una goccia. Ma queste sono le dosi di AstraZeneca che il Governo, per il momento, ha comunicato di inviare: servono più vaccini!"

Le dosi attualmente somministrate in Toscana 776.850.

Pubblicato il 6 aprile 2021