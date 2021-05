Vaccini Covid, prenotazioni 'last minute' a regime dalla prossima settimana

“E’ allo studio una nuova opportunità per i cittadini, che volessero prenotare i posti rimasti disponibili all’ultimo momento per le successive 24 ore - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - appena avremo messo a pieno regime la prenotazione del vaccino da parte dell’intera categoria degli over 40, che con oggi vede direttamente coinvolto l’ultimo biennio anagrafico dei 41 e 40enni, cercheremo di attivare tutti gli strumenti possibili, per non sprecare neppure una dose, rimasta inutilizzata all’ultimo momento. Con questa iniziativa, che stiamo mettendo a punto, intendiamo aumentare la nostra capacità vaccinale, per arrivare prima possibile all’immunità di gregge dell’intera popolazione toscana. Abbiamo gli strumenti e le risorse per raggiungere questo importante traguardo, se arriveranno tutti i vaccini, di cui abbiamo bisogno. Noi, intanto, ci attrezziamo per una Toscana Covid free, riempiendo le agende con le prenotazioni e non sprecando neppure una dose”.



Pubblicato il 22 maggio 2021