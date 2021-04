Coronavirus: un numero per le vaccinazioni in aiuto delle persone estremamente fragili

800432525: è il numero di telefono che, dalle ore 8 di venerdì 16 aprile, aiuterà le persone con elevata fragilità a orientarsi nel percorso verso il vaccino. È uno strumento integrativo del portale regionale per la prenotazione e sarà a disposizione di tutti i cittadini fragili della Asl Toscana Sud Est che hanno avviato il percorso vaccinale o intendano farlo. Il numero verde sarà attivo dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì. “Lo abbiamo attivato per poter rispondere alle domande di questi cittadini - commenta il direttore generale Antonio D’Urso - il portale regionale prenotavaccini è lo strumento di accesso, ma l’estrema varietà delle situazioni può rendere utile uno strumento integrativo diretto, una telefonata che possa favorire una maggiore comprensione del percorso vaccinale e cioè quello che deve o non deve la persona fragile”.

Il nuovo servizio è riservato alle persone con elevata fragilità della Asl Toscana Sud Est e a persone che, pur avendo un’altra residenza, sono seguite da servizi della stessa Asl Tse. La Regione ha suddiviso le persone con elevata fragilità in due tabelle: nella prima sono elencate le persone estremamente vulnerabili considerate tali per condizioni patologiche; nella seconda le persone portatori di disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3. Le persone che rientrano nella prima tabella, sono stati a loro volta suddivise in due categorie. Tabelle e categorie, per maggiori informazioni, al link https://www.uslsudest.toscana.it/covid-19-info.

Ancora sul sito aziendale (www.uslsudest.toscana.it) saranno pubblicate, a iniziare da domani, le domande più frequenti che giungono in questi giorni ai telefoni e alle mail aziendali. Il consiglio è, prima di rivolgersi a InfoFragili, di verificare se eventualmente la risposta alla domanda sia già presente tra le FAQ.

Approfondimento sulle categorie A e B

Nella categoria A sono indicate le persone che possono fare il vaccino perché hanno uno specifico codice di esenzione e una valutazione clinica del servizio ospedaliero che li ha in carico (e che la persona ha indicato al momento della pre adesione alla vaccinazione). Si sottolinea che il possesso del codice di esenzione è condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso alla vaccinazione riservata alla categoria delle persone estremamente vulnerabili. È quindi indispensabile anche la valutazione clinica che viene fatta dai Centri di riferimento delle strutture specialistiche Asl che hanno la responsabilità della gestione del percorso clinico della persona. Se il Servizio verifica che ci sono tutte le condizioni, procede con la vaccinazione mettendosi in contatto diretto con il paziente per fissare luogo, giorno e ora della vaccinazione. Se invece non si verificano tutte le condizioni necessarie, il Servizio informa il paziente dell’esito della richiesta e definisce il differimento della vaccinazione ad altra data coerente con il Piano vaccinazione nazionale.

Dalla categoria A passiamo alla categoria B. Le persone che vi rientrano, devono avere due condizioni: aver fatto la preadesione sul portale prenotavaccini della Regione ed essere in possesso del codice di esenzione. I pazienti, oltre 20.000 in Toscana, che rientrano nelle patologie indicate nell’allegato B, ricevono direttamente il codice di prenotazione composto da 8 cifre, che dà loro la possibilità di prenotarsi direttamente sul portale.



Pubblicato il 14 aprile 2021