Valanga sull'Abetone, attivati i soccorsi: ci sarebbero persone coinvolte

I vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese stanno intervenendo in comune di Abetone Cutigliano, nella zona del Lago Nero, per scongiurare la presenza di persone disperse a causa di una valanga verificatasi nella tarda mattinata.

Sul posto oltre a due elicotteri Pegaso della Regione Toscana, si sta dirigendo anche l'elicottero Drago del nucleo VF di Bologna con a bordo personale VF SAF (Speleo Alpino Fluviale), con attrezzature per ricerche su valanghe.

Pubblicato il 11 dicembre 2021