Valdelsa e dintorni, cosa fare nel weekend 21 e 22 maggio

Arte, fiori, miele, mercatini, dimore storiche e molto altro ancora, in questo bel fine settimana di primavera, ecco di seguito alcune idee per il weekend.

Sovicille delle meraviglie

Sovicille svela nuovi tesori artistici e naturali il weekend del 21 e 22 maggio: torna Sovicille delle Meraviglie con ville, castelli e giardini aperti al pubblico, e il ''trekking delle meraviglie''.

Mostre mercato

A Empoli sabato 21 maggio 2022, dalle 8 alle 13, appuntamento con i prodotti di qualità del ’Mercatale in Empoli’: le eccellenze del territorio locale e toscano in bella mostra per tutti i ‘gusti’.

Domenica 22 maggio a Vinci è il giorno di “Viale in festa”, la manifestazione commerciale che si svolgerà dalle 8 alle 20 e che coinvolgerà tanti espositori: lo spazio interessato all'allestimento, come per le precedenti edizioni, sarà quello compreso tra viale Togliatti (a partire dalla rotatoria del bar Leonardo) e il primo tratto di via Leonardo Da Vinci (fino all'intersezione con via della Commenda). Gli operatori commerciali si disporranno su due file, con posteggi classici. La restante superficie che, per la confermazione della sede stradale e per la presenza di ingombri, si presta con più difficoltà ai banchi tradizionali verrà integrata con gazebo con all'interno produttori artigianali. I negozi di viale Togliatti saranno regolarmente aperti.

A Casole d'Elsa ritorna uno degli eventi di maggior successo del nostro splendido borgo medioevale incastonato nelle colline senesi, siamo quindi pronti per la 9a edizione di Casole Fiorita, l'edizione 2022 avrà inizio sabato 21 maggio alle ore 14.00 con l'apertura del mercato vivaistico e dei prodotti apistici, e continuerà domenica 22 maggio.

Il Food Festival scalda i fornelli a Castelfiorentino: fino a domenica 22 maggio gran kermesse di street food (italiano e internazionale), live music, dj set, mercato ''sinergico'' e tante altre iniziative in Piazza Gramsci a ingresso libero.

Calcio storico, corteo e match di beneficenza ancora a Castelfiorentino, domenica 22 maggio corteo storico per le vie cittadine e partita dei ''veterani'' al campo sportivo (Sussidiario, ore 17.30).

A Greve in Chianti giornata piena di attività in Piazza Matteotti dalle 9.00 alle 18.00 domenica 22 maggio con "dalle api al miele", tra le attività anche degustazione dei prodotti degli apicoltori del Chianti.

Venerdi 20 maggio evento di apertura per L'estate a Montaione : in previsione un programma ricco di eventi con gastronomia, musica, visite notturne alla Gerusalemme di San Vivaldo e molto altro ancora a cominciare da maggio fino a settembre 2022.

Le più esclusive residenze d'epoca aperte

Visita alle dimore storiche: 120 in Toscana, 20 sono nel senese. Il più grande museo diffuso d'Italia riapre le porte domenica 22 maggio con la XII edizione della Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane.

Poi ancora trekking, aeromodellismo, arte sacra e il festival della mobilità e del turismo sostenibile

La ''Giornata dei sentieri'' si terrà domenica 22 maggio: la ''Giornata dei sentieri'' si tiene nell'ambito della manifestazione ''Sovicille delle meraviglie'' in programma sabato 21 e domenica 22 maggio.

Uffizi, torna a Montespertoli il dipinto che fu sottratto dai nazisti. Museo di Arte Sacra di Montespertoli, il dipinto sottratto alle razzie naziste torna vicino al castello dove fu salvato insieme ai capolavori di Botticelli.

Strade di Siena, sabato 21 maggio “Gran Premio Eroica Giovannissimi sulle Strade di Siena”; domenica 22 maggio “Sulle Strade di Siena in Terra Eroica”, con la seconda edizione di “Eroica Nazionale Juniores Siena-Montalcino, Coppa Andrea Meneghelli".

Sempre a Siena all' Aeroporto di Ampugnano il ''1° Trofeo Città di Siena'' : il 20, 21 e 22 Maggio Gara di Campionato Italiano indetta da Aero Club d'Italia in collaborazione con il GAV - Gruppo Aeromodellisti Valdelsani.

In foto il Castello di Celsa

Pubblicato il 20 maggio 2022