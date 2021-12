Variante Omicron a Siena, tracciamento subito avviato

L'Asl Toscana sud est ha immediatamente avviato il tracciamento per il caso di variante Omicron rilevato dai laboratori dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Al momento è stato posto in quarantena il marito della signora, che si trovava ospite di una struttura ricettiva a Siena. Gli operatori dell'Asl Toscana sud est sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti della coppia, arrivata il 6 dicembre all'aeroporto di Firenze, con un volo proveniente da Birmingham via Amsterdam.

Pubblicato il 13 dicembre 2021