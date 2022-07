Vinci, incendio di vegetazione di vaste dimensioni

I Vigili del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, stanno intervenendo dalle ore 12.05 nel comune di Vinci in Via di Collegonzi, per un incendio di vegetazione di vaste dimensioni e con più fronti fuoco attivi.

I vigili del fuoco sono a protezione di una abitazione situata nelle vicinanze dell’incendio con due automezzi e 7 unità. Sul posto anche personale volontario AIB della Regione Toscana. Richiesto l’intervento del mezzo aereo e di un ulteriore squadra vigilfuoco.

Aggiornamento delle 14.30

Grazie all’intervento congiunto delle squadre di terra e gli sganci effettuati dall’elicottero l’incendio è stato fermato. Rimane in corso l’opera di bonifica dell'area interessata dall’incendio. Non si segnalano danni alle infrastrutture.

Pubblicato il 17 luglio 2022