Viola gli arresti domiciliari, denunciato e trasportato al carcere di Sollicciano

Nella settimana in corso sono stati effettuati tre servizi di controllo straordinario del territorio dagli agenti del Commissariato di P.S. di Empoli con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, che hanno interessato in particolare la zona della Stazione di Empoli e del centro pedonale, nonché i parchi cittadini. In totale sono state controllate oltre 100 autovetture ed oltre 200 persone.

Nei giorni scorsi inoltre gli agenti della sezione anticrimine del locale Commissariato di P.S. hanno tratto in arresto, in esecuzione di provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli, un cittadino palestinese classe 1976 che si trovava già agli arresti domiciliari, che tuttavia aveva violato. Recatisi presso la sua abitazione per eseguire l’arresto, gli agenti hanno trovato il soggetto mentre era in bicicletta, fuori dal suo domicilio dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari. Si provvedeva pertanto a condurlo presso la casa circondariale di Sollicciano e a denunciarlo alla autorità giudiziaria per il reato di evasione dal regime di arresti domiciliari.

Pubblicato il 19 febbraio 2022