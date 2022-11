Virtus Buonconvento protagonista nel primo appuntamento di nuoto pinnato

La Virtus Buonconvento è stata protagonista anche nel primo appuntamento stagionale di nuoto pinnato.

Il Trofeo della Repubblica di San Marino ha visto in acqua 30 atleti gialloneri a partire dalla pluricampionessa mondiale delle acque libere Silvia Belli: è stata proprio lei a timbrare il miglior risultato tecnico nei 400 metri. Complessivamente la squadra senese si è piazzata al secondo posto in classifica generale, in scia al circolo sportivo della Guardia di Finanza dell’Emilia-Romagna. Le medaglie d’oro per le tartarughe sono state ben 25, collezionate, oltre che da Silvia Belli, anche da Martina Minervino, Leandro Tosini, Alice Pianigiani, Lara Pelliccia, Chiara Costagli, Matilde Del Greco, Alessandro Baldi, Matteo Calzeroni, Tommaso Sanclemente, Lara Sigali, David Bianchi, Leonardo Babbini. Poi ci sono state le vittorie nelle staffette 4x50 2 femmine e 2 maschi con Borrelli, Pelliccia, Guazzini e Tosini e con Belli, Costagli, Baldi e Calzeroni. Alcuni atleti hanno confermato il loro standard prestativo altissimo, come Lara Pelliccia e Martina Minervino, mentre per tanti altri si è trattato della prima esperienza in gara con le pinne come, per esempio, per Alice Pianigiani (2010).

Nel prossimo week-end la Virtus sarà nuovamente in acqua a Firenze, Livorno e Lucca per le gare regionali, mentre un altro gruppo sarà in trasferta a Fermo nelle Marche.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Quinta vittoria consecutiva per il Poggibonsi: battuto anche il Montespaccato

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 novembre 2022