Volterra 2022, il programma della Città Toscana della cultura

Un ampio calendario di eventi per Volterra22, prima città Toscana della cultura.

Fino al 15 giugno Mostra di Giusi Velloni

Saletta del Giudice Conciliatore, Palazzo dei Priori, piazza dei Priori 20, Volterra

Mostra di pittura di Giusi Velloni. Orario: dalle 9 alle 19.

Giovedì 2 giugno Palio del Cero

Piazza dei Priori, Volterra

Il Palio del Cero si ispira a molte delle tradizioni civili e religiose della Volterra medievale. Le contrade di Volterra si sfidano in una gara sportiva simile al tiro alla fune con la differenza che nel mezzo è presente una macchina di legno a cui è fissato un cero. La simbologia del cero si ricollega immediatamente alla tradizione medievale, in cui era frequente che la popolazione delle contrade donasse ai patroni cittadini un ingente quantitativo di ceri che venivano portati in processione per le vie della città. Il cero è il premio ambito: ogni anno, progettato e disegnato da vari artisti locali, si presenta sempre sotto una veste nuova. Orario: dalle 10 alle 19.

Giovedì 2 giugno Bambini sulle nuvole

Piazzetta dei Fornelli, Volterra

Estemporanea d’arte per bambini in età scolare, accompagnati dai genitori. La partecipazione è gratuita. Organizzato da associazione Volaria. Orario: dalle 16,30 alle 19. L’iniziativa è in programma tutti i giovedì.

Sabato 4 giugno Lions in Piazza

Piazza dei Priori, Volterra

Prevenzione sanitaria gratuita, a cura del Lions Club. Orario: dalle 10 alle 19.

Sabato 4 giugno Frontiere della poesia

Giardino della Pinacoteca e Musei Civici di Volterra, via dei Sarti 1, Volterra

I poeti di “Pioggia obliqua”: Elisabetta Beneforti, Giuseppe Grattacaso, Stefano Loria, Luigi Oldani, Giacomo Trinci, Roberto Veracini. Orario: dalle 17,30 alle 18,30.

Sabato 4 giugno Cerimonia dell'Avvinta

Borgo San Giusto, Volterra

Antichissima festa che consiste nell’offerta della corda incerata con la quale viene esternamente avvolta la chiesa di San Giusto ed internamente tutti gli altari. Durante la tradizionale processione, la corda cerata con cui è stata cinta la chiesa viene tagliata in tanti piccoli pezzettini, come fossero degli stoppini, che vengono distribuiti ai fedeli. La cerimonia anticipa la processione del patrono del 5 giugno. Orario: dalle 15 alle 19.

Sabato 4 giugno Experience Volterra. Le facce e le storie

Piazza dei Priori, davanti al Palazzo dei Priori

Visita guidata per scoprire una Volterra diversa. La visita, adatta alle famiglie con bambini ogni sabato introdurrà i visitatori ad itinerari insoliti con un personaggio che spiegherà un aspetto diverso della cultura e delle tradizioni locali. Durata della visita: 2 ore. Orario: dalle 10 alle 12. Costo: 20 euro, fino a 18 anni gratuito grazie al contributo del Comune di Volterra. Prenotazione gradita: 347.5749818, volterratour@gmail.com. La visita è in programma ogni sabato, fino al 24 settembre.

Sabato 4 e domenica 5 giugno Viaggio nel Medioevo. Visite guidate al Palazzi dei Priori

Palazzo dei Priori, piazza dei Priori, Volterra

Il Palazzo dei Priori domina la scena nella piazza centrale del centro storico. Edificato a partire dal 1208, l’edificio precede per antichità tutti gli altri palazzi comunali toscani, fino a costituire un vero e proprio modello. Maestoso all’esterno e altrettanto ricco all’interno presenta affreschi, stemmi ed iscrizioni. Di grande valore la Sala del Consiglio interamente decorata con pitture murali tra cui spicca l’Annunciazione di Jacopo di Cione e Niccolò di Pietro Gerini di cui si è conservata anche la sinopia. Salendo sulla torre è possibile infine godere di un suggestivo panorama sulla città e sul territorio circostante. Costo visita guidata: 2 euro a partecipante + ingresso al museo (intero 8 euro; ridotto 6 euro; gruppi minimo 10 persone 6 euro; gratuito under 10). Non è necessaria la prenotazione. Orario: dalle 11 alle 13. Info: 0586.894563, didatticavolterra@itinera.info. Le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche alle ore 11.

Sabato 4 e domenica 5 giugno Volterra in Età Imperiale. Visite guidate al Teatro Romano

Piazza Caduti nei Lager Nazisti, Volterra

Il Teatro Romano è il segno indelebile della civiltà romana nella città. Costruito tra il I secolo a.c. e il I secolo d.c. è l’unica opera monumentale di questo periodo pervenuta sino ai giorni nostri. Dopo l’abbandono della struttura, nell’area, proprio dietro il prospetto scenico, vennero costruite le terme, opera di ingegno progettuale e pregio artistico per le decorazioni a mosaico del pavimento. Il teatro cadde definitivamente in disuso nel Medioevo, quando in prossimità della struttura fu innalzata la cinta muraria. Costo visita guidata: 2 euro a partecipante + ingresso al museo (intero 8 euro; ridotto 6 euro; gruppi minimo 10 persone 6 euro; gratuito under 10). Non è necessaria la prenotazione. Orario: dalle 15 alle 17. Info: 0586.894563, didatticavolterra@itinera.info. Le visite guidate sono in programma tutti i sabati e le domeniche alle ore 15.

Domenica 5 giugno Processione del Patrono

Borgo San Giusto, Volterra

Orario: dalle 21 alle 23.

Domenica 5 giugno Volterra attraverso le epoche

Piazza dei Priori, davanti al Palazzo dei Priori

Visita guidata della città alla scoperta di tremila anni di arte e storia, dalla Porta all’Arco etrusca al Teatro Romano, dal cuore medievale e rinascimentale fino ai giorni nostri. Durata della visita: 2 ore. Orario: dalle 10 alle 12. Costo: 20 euro, fino a 14 anni gratuito. Prenotazione gradita: 347.5749818, volterratour@gmail.com. La visita guidata è in programma tutte le domeniche, fino al 31 ottobre.

5 giugno – 4 settembre Artisti sulle nuvole

Via Lungo le Mura, via Guarnacci 6, Volterra

Estemporanea d’arte per adulti. Organizzato da associazione Volaria. Orario: dalle 10 alle 19.

Da ricordare anche la possibilità di visite guidate all'ex Ospedale Psichiatrico di Volterra, per ulteriori informazioni Volterra22

Pubblicato il 2 giugno 2022