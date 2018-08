Volterra, reparto pediatria c'è l'accordo: stabilizzato l'orario nel fine settimana e nei festivi

I punti principali dell'accordo sulla definizione delle attività del servizio pediatrico territoriale in Alta Val di Cecina che il Sindaco Marco Buselli, il gruppo mamme e i referenti istituzionali Regione Toscana, Asl Nord Ovest, e Comuni sigleranno a breve sono:

- Stabilizzazione a tempo indeterminato del servizio pediatrico nel fine settimana e festivi presso l'Ospedale di Volterra;

- Formazione del personale medico di Pronto soccorso dell'Ospedale di Volterra, relativamente agli specifici aspetti della medicina pediatrica;

- Attivazione di una postazione di Telemedicina presso il PS dell'Ospedale di Volterra collegata con un Presidio Pediatrico di livello superiore e

- Attivazione di un tavolo di lavoro e concertazione tra le varie istituzioni coinvolte.

L'accordo, riepiloga le caratteristiche del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Volterra, solo ed esclusivamente riguardo agli specifici punti presi in esame in questo ultimo anno e mezzo di trattative.

«Ringrazio le mamme per non aver mai mollato - ha detto il Sindaco Marco Buselli - Sono molto contento che sia stata ascoltata da parte dell'Assessorato alla sanità la problematica che abbiamo evidenziato e che ci avrebbe di fatto impedito di firmare l'accordo. In buona sostanza, il confronto successivo alla firma dell'accordo, sarà aperto a tutte le ore scoperte e non solo all'orario diurno. Ringrazio i sindaci, per aver saputo fare squadra, per il bene delle nostre comunità».

Secondo quanto prevede l'accordo la stabilizzazione dell'orario ordinario del reparto sarà 8-16 sabato e 9-17 domenica e festivi, da effettuarsi mediante rotazione dei medici della UO Pediatria di Pontedera-Volterra, con continuazione ininterrotta del servizio. Rimane invariato l'orario del reparto nei giorni feriali lunedì-venerdì 8-20.

Inoltre, gli altri punti prevedono l'impegno all'attivazione di un bando per la nomina di un Pediatra di Libera Scelta nella zona Volterra-Montecatini Val di Cecina-Alta Val d'Era, con almeno 2 giorni di ambulatorio a settimana nella città di Volterra.

Pubblicato il 2 agosto 2018