Weekend di golosità a Certaldo con la Festa del Cioccolato

Il prossimo weekend, quello di sabato 17 e domenica 18 novembre, a Certaldo sarà all'insegna della golosità. Arriva infatti la “Festa del Cioccolato” con stand di cioccolato artigianale e dolci come barrette, praline e creme spalmabili. Verrà messa a disposizione un’area giochi per bambini con gonfiabili, animazioni, truccabimbi, musica e laboratori didattici a tema "Fabbrica del Cioccolato". In via 2 Giugno verrà allestito un mercatino artigianale. L'iniziativa è organizzata da Colleventi, ma non è l'unica del fine settimana.

Il 16, 17 e 18 novembre, presso il centro Polivalente “Antonino Caponnetto” in Viale Matteotti a Certaldo (di fronte alla piscina comunale), si svolgerà la seconda edizione de “I sapori dell’amicizia”. Saranno tre giorni dedicati alla cultura enogastronomica, sia Toscana che di paesi amici legati al nostro territorio. Per info e prenotazioni: 334 2038327 oppure 333 3482583

Nei musei di Certaldo Alto sono invece sempre visitabili due mostre. In Palazzo Pretorio la mostra personale dell’artista Franco Franchi, “Sognando Itaca”. Alla Casa di Boccaccio la mostra di pittura “Omaggio a Boccaccio: dieci + 1”, una selezione delle oltre 700 opere di proprietà del Comune di Certaldo ed ispirate alle novelle del Decameron; l’attuale allestimento vede esposte opere che hanno come tema la decima giornata del Decameron. I musei sono visitabili dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 16,30, ingresso cumulativo euro 4,00 comprensivo di visita di musei e mostre. Info tel. 0571 656721.

Pubblicato il 14 novembre 2018