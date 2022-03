Wine&Siena 2022 i Capolavori del Gusto

Da domani 11 marzo Wine&Siena, prima grande manifestazione del vino in Toscana, torna. In presenza, dopo due anni di pandemia. Settima edizione, le eccellenze premiate The WineHunter Award, 129 produttori, 460 vini da degustare, location prestigiose, il Santa Maria della Scala come luogo privilegiato per i percorsi enogastronomici, sei masterclasses di eccellenza, dal Timorasso ai vini del Friuli passando dai SuperTuscan fino ai vini in anfora ed i vini di Salvatore Ferragamo. Tante occasioni di approfondimento, il convegno sulla nutraceutica, la small plates di venerdì 11 e la cena di sabato 12.

Anche questo Wine&Siena – Capolavori del gusto a Siena dal 12 al 14 marzo 2022. Wine&Siena dà il via a un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. Voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini l’evento immerge produttori e visitatori a Siena, dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il secondo anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche.

Si inizia domani venerdì 11 marzo. Taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale per l’inaugurazione. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala - Palazzo Squarcialupi.Ci saranno 11 operatori senesi, tra cui 8 ristoranti, una pasticceria, un produttore di dolci Igp ed un produttore di caffè. Con i piatti ci saranno dodici diversi abbinamenti. Il ristorante il Sasso proporrà una Tartare di ricciola con sedano, aneto, maionese alla senape e blinis abbinata con il vino Cantina di Merano 2017 Spumante Riserva 36 Brut DOC. L'Orto e un Quarto proporrà i Ravioli di barbabietola con cuore di formaggio alle erbe con Corte Capitelli 2020 Dirado Bio Rosé Millesimato Brut VSQ. Il Mugolone presenta Lingua di vitello, maionese verde al sedano e bisque di crostacei abbinata a Olbios 2020 Lupus In Fabula Vermentino Di Gallura Superiore. Il ristorante Betuliapropone Il caciucco di ceci e spinaci con Casa alle Vacche 2018 Crocus Vernaccia Di San Gimignano Riserva DOCG. Con il Continental - Sapor Divinotroveremo Panino di farro scomposto con porchetta in agrodolce di vino chianti e cipolle caramellate con Vecchie Terre di Montefili 2018 Chianti Classico DOCG. Il ristorante San Desiderio propone Panino caldo con lampredotto e salsa verde insieme a Icario 2017 Vitaroccia Vino Nobile Di Montepulciano Riserva DOCG. Il piatto dell’ Osteria Le Sorelline è il Tonno del Chianti cotto a bassa temperatura su purea di fagioli e scaglie di tartufo fresco con Ridolfi Montalcini 2017 Brunello Di Montalcino Classico DOCG. L’ Antica Trattoria La Torre presenta Faraona rinascimento abbinato a Terre De La Custodia 2017 Maior Montefalco Sagrantino Classico DOCG. Ed ancora, il Nocino propone Mousse alla nocciola IGP Piemonte e variegatura al caffè abbinato a Tenuta Il Falchetto 2016 Piemonte Moscato Passito DOC. La Fabbrica del Panforte porterà in tavola Ricciarelli e Cavallucci in un sol boccone abbinati a Tenuta Di Artimino 2013 Occhio Di Pernice Vin Santo Di Carmignano DOC. Inoltre ci saranno cioccolati vari di Cacao Motum - Fabrica de Chocolate Momotombo e il caffè con Caffè GM.

Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 12 marzo al Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Qui, al Santa Maria della Scala, ci sarà anche la Winehunter Area bio&dynamica. Alle 11,30 con The WineHunter Talks, nella Sala San Ansano al Santa Maria della Scala, Confcommercio Siena presenta la guida enogastronomica "l sentieri del gusto" e sarà premiato il ristorante vincitore di "Tra Borghi e Cantine - dove la tradizione incontra il gusto" nell’edizione 2021. Alle 13, The Origin of Wine, approfondimento online, e alle 14,30, in collaborazione con Università degli Studi di Siena il convegno “Nutraceutica e integratori, la nuova frontiera per l'agricoltura. Alla ricerca delle molecole pregiate che fanno bene all'organismo”, il convegno si terrà on line. Alle 16, invece in presenza, Helmuth Köcher e la Regione Abruzzo presenteranno in anteprima il progetto "Abruzzo Sostenibile". Dalle 12 alle 17 sarà possibile scoprire Palazzo Sansedoni attraverso due visite guidate nelle stanze settecentesche dove è conservata la collezione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. E’ obbligatoria la prenotazione inviando una mail a info@verniceprogetti.it o telefonando al numero 0577226406. I visitatori saranno accompagnati nelle stanze che furono dimora della nobile famiglia senese dei Sansedoni e che, attualmente, ospitano la Collezione Opere d’Arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. La visita guidata permetterà di far conoscere la storia del Palazzo, dei personaggi che lo hanno abitato e dei suoi tesori nascosti attraverso illustrazioni aneddoti e racconti.

Il 12 marzo ci saranno anche le Masterclasses, degustazioni guidate alla scoperta di vini e terroir, storie di eccellenza e realtà enogastronomiche che si terranno al Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione. Alle 12, I Vini del Friuli, degustazione guidata a cura di Marcello Vagini e AIS dove si potranno conoscere i prodotti di Petrussa (2019 Schioppettino di Prepotto DOC, 2020 Chardonnay S.Elena DOC), m anche di Komjanc (2020 Ribolla Gialla Collio DOC e 2018 Picolit Collio). Nella masterclass delle 14,30 sarà possibile scoprire il “Timorasso”, degustazione guidata a cura di Massimo Pastura e Slow Wine - condotta di Siena. Ci saranno 2018 Derthona Sivoy Colli Tortonesi Timorasso DOC, 2015 Derthona Sivoy Colli Tortonesi Timorasso DOC, 2014 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC, 2010 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC, 2006 Derthona Riserva Timian Colli Tortonesi Timorasso Riserva DOC. Alle 17,30, inoltre,verticale con Il Borro, degustazione guidata a cura di Salvatore Ferragamo e FISAR. Ci saranno 2018 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2017 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2008 Il Borro Toscana Rosso IGT, 2004 Il Borro Toscana Rosso IGT, 1999 Il Borro Toscana Rosso IGT.

Sabato 12 marzo, inoltre, ci sarà la cena alla Sala Lupe, presso il Palazzo Comunale, alle 20, a cura dell’organizzazione di Wine&Siena. 50 posti a sedere per un viaggio nella tradizione culinaria toscana e senese. Per prenotazioni è possibile contattare Elena Lapadula all’indirizzo elapadula@confcommercio.siena.it.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Osservazione astronomica all'Osservatorio di Montarrenti

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 marzo 2022