ZeroCode, 1 milione di prenotazioni in quasi due anni

Attivato su scala regionale a luglio 2020, ZeroCode è il servizio di sanità digitale per la prenotazione online degli esami ematici. In quasi due anni i toscani lo hanno utilizzato per richiedere un milione di prenotazioni.

“Durante la pandemia da Covid i cittadini toscani hanno familiarizzato con le modalità digitali di prenotazione e imparato a utilizzarle con sempre maggiore gradimento - commenta il presidente Eugenio Giani - i numeri parlano chiaro. Si pensi ai 2 milioni e mezzo di prenotazioni di tamponi e test antigenici, agli oltre 4 milioni di prenotazione per la vaccinazione negli hub e ai quasi 15 milioni di consultazione dei referti Covid19 e green pass. La Toscana ha puntato con decisione sulle piattaforme di sanità digitale e questo ci ha consentito di stare sempre tra i primi posti a livello nazionale. Ulteriore impulso innovativo lo avremo con la trasformazione digitale, che deriverà dall’attuazione del Pnrr”.

“Introdurre sempre di più nuove modalità digitali nell'accesso ai servizi sanitari vuol dire offrire più canali, agili e veloci, semplificare ulteriormente il percorso e far risparmiare tempo prezioso ai cittadini, ai pazienti e ai loro accompagnatori - spiega l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini - questo processo va accompagnato con progetti di alfabetizzazione digitale come ‘Connessi in buona compagnia’, per non lasciare indietro nessuno, a partire dalla popolazione più anziana. I numeri dei portali online e della app Toscana Salute sono in costante crescita. La Toscana è all’avanguardia sulla sanità digitale, cresciuta durante la pandemia e con esperienze come questa di ZeroCode”.

Prenotare con ZeroCode è semplice e intuitivo ed è possibile farlo in pochi click andando sul portale https://zerocode.sanita.toscana.it oppure utilizzando la app Toscana Salute, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi. Servono solo quattro rapidi passaggi: selezionare la provincia e il Comune; scegliere il presidio o il distretto preferito; inserire il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica; selezionare la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo ematico. Completata la prenotazione si riceve un sms di conferma.

"Dopo l'avvio sperimentale nel 2014 a Careggi, l'esperienza PrelievoAmico ci è subito apparsa facilmente replicabile in tutta la Toscana. E' nato così il progetto ZeroCode, inaugurato a Firenze nel presidio D'Annunzio a luglio 2020 e progressivamente ampliato fino a coprire, a oggi, oltre 210 punti territoriali del sistema sanitario regionale, che sono in costante crescita. I numeri raggiunti sono davvero importanti e danno la misura del gradimento del servizio”, aggiunge Andrea Belardinelli, responsabile del settore Sanità digitale e innovazione di Regione Toscana.

Alcuni dati

Da gennaio 2022 a oggi 18 maggio, sono state circa 349mila le prenotazioni effettuate.

I 10 presidi con il maggior numero di prenotazioni online effettuate dai cittadini sono: Firenze con oltre 65.000 prenotazioni (sulle sedi di D’Annunzio, Santa Rosa, Morgagni, Piagge e Canova), a seguire Viareggio con quasi 10.000, Borgo San Lorenzo con 9.750, Pisa con 8.600, Quarrata con 8.500, Agliana con 8.200, Prato con 7.800, Livorno con 7.100 e tutta la provincia di Pistoia.

Ogni giorno le aziende sanitarie pianificano nuovi avvii e inserimenti di presidi o distretti nel circuito ZeroCode. Per consultare il sito clicca qui.

Pubblicato il 18 maggio 2022